Вячеслав ШЕВЧУК: «Не хотел играть в команде, уровнем ниже Шахтера»

Экс-футболист Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал, как поддерживает форму после завершения карьеры, и поделился прогнозами на Суперкубок Украины:

- Да, я знаю, что я рано закончил с футболом. Но, понимаете, в чем дело, я смог бы играть в команде, которая значительно ниже уровнем, чем «Шахтер». Поэтому и принял решение завязать.

- Как Вы поддерживаете такую отличную форму после ухода из футбола?

- Да, форма и в правду, хорошая (смотрит на футболку и смеется, - прим. ред.) На самом деле, я каждый день тренируюсь. Хожу на занятие вне зависимости от того в Киеве я или нет, задействован на телевидении или уехал по делам.

- Какие Ваши прогнозы на Суперкубок Украины?

- Это будет поединок, в котором сразятся две очень сильные команды, которые подарят болельщикам праздник. Я надеюсь, что победит «Шахтер».