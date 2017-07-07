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Вячеслав ШЕВЧУК: «Не хотел играть в команде, уровнем ниже Шахтера»

Бывший защитник донецкого клуба и сборной Украины сообщил, что мог продолжить карьеру в другом месте

  • 07.07.2017 15:15
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Getty Images. Вячеслав Шевчук
© Getty Images. Вячеслав Шевчук
Экс-футболист Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал, как поддерживает форму после завершения карьеры, и поделился прогнозами на Суперкубок Украины:
 
- Да, я знаю, что я рано закончил с футболом. Но, понимаете, в чем дело, я смог бы играть в команде, которая значительно ниже уровнем, чем «Шахтер». Поэтому и принял решение завязать.
 
- Как Вы поддерживаете такую отличную форму после ухода из футбола?
- Да, форма и в правду, хорошая (смотрит на футболку и смеется, - прим. ред.) На самом деле, я каждый день тренируюсь. Хожу на занятие вне зависимости от того в Киеве я или нет, задействован на телевидении или уехал по делам.
 
- Какие Ваши прогнозы на Суперкубок Украины?
- Это будет поединок, в котором сразятся две очень сильные команды, которые подарят болельщикам праздник. Я надеюсь, что победит «Шахтер».
 
Напомним, в конце прошлого года Вячеслав Шевчук завершил карьеру.

Источник — Xsport

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