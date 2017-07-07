Неймар приветствует украинцев на Мировом финале Neymar Jr's Five

7-8 июля Неймар младший вернется в Прая-Гранди, Бразилия, чтобы короновать новых чемпионов мира в своем авторском турнире по мини-футболу Neymar Jr's Five, и обеспечить победителям впечатления, которые останутся с ними на всю жизнь!

Национальные чемпионы из 53 стран, в том числе украинская команда "ИнБев Житомир», которая в мае победила в Национальном финале в Киеве, будут соревноваться в Мировом Финале в Instituto Projeto Neymar Jr, Бразилия. Более 100 000 игроков приняли участие во втором году турнира, который стал поистине глобальным явлением. Для победителей самым большим подарком будет шанс сыграть против команды под руководством Неймара, в городе, где он вырос.

Neymar Jr's Five - это настоящий футбол, но c неожиданными правилам. Нет вратарей, и каждый раз, когда команда забивает, противник теряет игрока, что делает 10-минутные матчи быстрыми, техническими, тактическими и очень захватывающими для игроков.

Программа Всемирного Финала начинается в пятницу, 7 июля, с группового этапа национальных чемпионов из 53 стран. Лучшие 32-е команды пройдут в этап плей-офф в субботу, с серией очных матчей, которые уменьшат количество команд до 16-и, потом до восьми в четвертьфинале и четырех в полуфинале. И наконец две лучшие команды разыграют финальный матч.

Более 100 000 участников приняли участие в нынешнем турнире по сравнению с 65-ю тысячами, которые сыграли в первый год. Для Неймара младшего самым важным в чемпионате было видеть, как много людей из таких разных местностей играют в его игру по всему миру. На любом покрытии, при любой погоде, и с уникальным чувством фана и умением веселиться.

"Никто не ожидал столько игроков из стольких разных стран, и я очень рад видеть людей, которые играют именно так как надо играть - вместе, в дружбе и с большим удовольствием и фаном", - сказал Неймар младший, который готовится к очередному важному сезону с Барселоной и Бразилией. "Это футбол, который я играл, когда рос, и я надеюсь, что количество участников будет становиться все больше и больше".

Место проведения Всемирного финала - Instituto Projeto Neymar Jr - частная, некоммерческая организация социального направления, создана игроком и его семьей. Расположена в Jardim Glória, в Прая-Гранди, где Неймар младший провел значительную часть своего детства. Институт площадью 8,400 кв.м. является образовательным и спортивным комплексом, который предназначен для 2470 детей из малообеспеченных семей в возрасте от 7 до 14 лет.