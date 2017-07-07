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Звезда готовится подписать игрока Ниццы

Хишам Эль-Хамдауи может продолжить карьеру в Кропивницком

  • 07.07.2017 14:55
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Динамо Киев от Шурика
© Динамо Киев от Шурика

Наставник «Зирки» Роман Монарев рассказал о предстоящем подписании воспитанника «Ниццы» Хишама Эль-Хамдауи.

— Думаю, решение по его вопросу — дело времени. Эль-Хамдауи и Арно Гедж, которого мы уже подписали, — это обученные молодые ребята, которые прошли академии «Ниццы» и «Монако». А для нас с вами не секрет, что в Западной Европе система детско-юношеского футбола работает в разы лучше, чем у нас.

Исходя из наших условий и реалий, мы сочли предпочтительным обратить внимание на этот рынок и сделать на нем качественные приобретения. Опыт привлечения украинских игроков уровня первого дивизиона показал, что решать с ними задачи в Премьер-лиге будет непросто. А взять в Украине игроков, которых бы я хотел, весьма проблематично, — сказал тренер.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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