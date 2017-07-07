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Габовда покинул Рух и может продолжить карьеру в чемпионате Венгрии

28-летний футболист не стал продливать контракт с клубом

  • 07.07.2017 14:53
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offside.by. Юрий Габовда
© offside.by. Юрий Габовда
Универсальный футболист Юрий Габовда не продлил контракт с «Рухом» (Винники) и покинул расположение «желто-черных».
 
Состав «Руха» Габовда пополнил в межсезонье Второй лиги, после того как отказался продливать контракт с Александрией. За это время Габовда сыграл за клуб 12 матчей, в которых забил три мяча в ворота соперников, отдал не одну результативную передачу и помог команде повыситься в классе.
 
Вероятно, Юрий Габовда свою карьеру продолжит в чемпионате Венгрии.

Источник — Галичина Спортивна

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