Габовда покинул Рух и может продолжить карьеру в чемпионате Венгрии

Универсальный футболист Юрий Габовда не продлил контракт с «Рухом» (Винники) и покинул расположение «желто-черных».
Состав «Руха» Габовда пополнил в межсезонье Второй лиги, после того как отказался продливать контракт с Александрией. За это время Габовда сыграл за клуб 12 матчей, в которых забил три мяча в ворота соперников, отдал не одну результативную передачу и помог команде повыситься в классе.
Вероятно, Юрий Габовда свою карьеру продолжит в чемпионате Венгрии.
Источник — Галичина Спортивна
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