Динамо отдаст Ориховского и еще ряд игроков в аренду

Как стало известно, все молодые футболисты, которые не попали в заявку «Динамо» на сезон 2017/18, могут быть отданы в аренду. Также не исключено, что некоторые из них получат статус свободных агентов и покинут клуб навсегда.
Приводим полный список этих игроков.
Вратарь
Вадим Солдатенко (1996)
Защитник
Павел Лукьянчук (на фото, 1996)
Полузащитники
Дмитрий Мандриченко (1997)
Павел Ориховский (1996)
Евгений Смирный (1998)
Ростислав Тарануха (1997)
Нападающие
Алексей Щебетун (1997)
Евгений Верхоланцев (1998)
Ранее мы писали, что также незаявленные защитники Даниил Карась и Сергей Чоботенко все же могут остаться в «Динамо».
Источник — Динамомания
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