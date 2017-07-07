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Петряк и Фред тренируются по отдельной программе

Футболисты «Шахтера» готовится к заключительному спаррингу на сборе в Германии

  • 07.07.2017 14:43
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Getty Images. Фред (справа)
© Getty Images. Фред (справа)
Сегодня чемпион Украины «Шахтер» встретится с представителем высшего бельгийского дивизиона клубом «Шарлеруа».
 
45-минутная предматчевая тренировка состояла из игры в квадраты, беговых упражнений и отработки стандартных положений. По отдельной программе занимаются Иван Петряк и Фред.
 
Поединок «Шахтер» – «Шарлеруа» начнется в 18:00 по киевскому времени. 
 

Источник — ФК Шахтер

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