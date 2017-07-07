Parimatch завершил сотрудничество с УПЛ и подписал контракт с Шахтером

Договор рассчитан на два сезоне и подписан с 1-го июля. По словам Сергея Палкина, сотрудничество распространяется на матчи чемпионата и Кубка Украины.
«Наше сотрудничество это продолжение последовательной деятельности поддержки спорта и футбола. За два года реализуем много проектов и инициатив. В первую очередь, мы ориентированы на популяризацию футбола», – сказал представитель TM «Parimatch» Вадим Мисюра.
Также он подтвердил завершение сотрудничества «Parimatch» и украинской Премьер-лиги.
«Любой контракт имеет свое начало и свой конец. Мы были надежными партнерами Премьер-лиги, все свои обязательства выполнили. Закончив контракт с УПЛ, мы выбрали одну из лучших команд Украины», - сказал Мисюра.
Источник — Sport.ua
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