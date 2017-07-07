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Сергей ПАЛКИН: «Пока конкретики по трансферам нет, но все может быть»

Генеральный директор «Шахтера» не исключил появления в летнее трансферное окно новичков

  • 07.07.2017 14:05
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Getty Images. Сергей Палкин
© Getty Images. Сергей Палкин
Но пока никакой конкретики по трансферным вопросам, по словам Палкина, нет. 
 
«До закрытия трансферного окна еще пару месяцев. Пока, кроме тех приобретений, о которых вы уже знаете, никакой конкретики нет. Ситуация может измениться», - сказал Палкин.
 
Также генеральный директор «Шахтера» опроверг интерес к форварду «Фенербахче» Эмануэлю Эменике: «Нет, это все слухи. Мы не вели с ним переговоры.
 
На вопрос о том, почему Николай Матвиенко перешел на правах аренды в «Ворсклу» Палкин ответил: «При принятии решения мы основывались прежде всего на желание футболиста. Матвиенко захотел играть в «Ворскле» -  мы пошли ему на встречу».
 
«Арабидзе? Мы ведем переговоры с «Локомотивом». Но пока они, скажем так, «вялотекущие».
 
Кроме того, Палкин отметил, что в скором времени клуб определится с будущим вернувшихся из аренды Будковского, Караваева и Соболя.

Источник — Sport.ua

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