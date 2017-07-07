Сергей ПАЛКИН: «Пока конкретики по трансферам нет, но все может быть»

Но пока никакой конкретики по трансферным вопросам, по словам Палкина, нет.

«До закрытия трансферного окна еще пару месяцев. Пока, кроме тех приобретений, о которых вы уже знаете, никакой конкретики нет. Ситуация может измениться», - сказал Палкин.

Также генеральный директор «Шахтера» опроверг интерес к форварду «Фенербахче» Эмануэлю Эменике: «Нет, это все слухи. Мы не вели с ним переговоры.

На вопрос о том, почему Николай Матвиенко перешел на правах аренды в «Ворсклу» Палкин ответил: «При принятии решения мы основывались прежде всего на желание футболиста. Матвиенко захотел играть в «Ворскле» - мы пошли ему на встречу».

«Арабидзе? Мы ведем переговоры с «Локомотивом». Но пока они, скажем так, «вялотекущие».

Кроме того, Палкин отметил, что в скором времени клуб определится с будущим вернувшихся из аренды Будковского, Караваева и Соболя.