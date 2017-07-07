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Сергей ПАЛКИН: «Печально, что нет понимания по единому пулу»

Генеральный директор «Шахтера» - о едином телевизионном пуле в УПЛ

  • 07.07.2017 13:58
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Getty Images. Сергей Палкин
© Getty Images. Сергей Палкин
По словам Палкина, главным фактором единого пула  является финансовый вопрос.
 
«Это печально, что нет понимания по единому пулу. Много вели разговоров о едином поле, которые складываются в года. Где-то устали об этом говорить, потому что не получается ничего. Мое видение такое: главным фактором, чтобы клубы пришли в лигу являются финансы. Если лига скажет: «на столе контракт на 10 миллионов долларов», - уверяю, что на следующий день никто бы слова не сказал и все бы пришли в пул», - сказал Палкин.

Источник — Sport.ua

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