Сергей ПАЛКИН: «Печально, что нет понимания по единому пулу»

Олимпик Динамо в день его основания разорвал в клочья , с Шахтером в ничью сыграл , может и в Л...

Навіть Эстерсунн (Швеция) ?)

ну хоть футболками с топчиками поменяются

Крім хіка і можливо динамо мінськ всі решта непрохідні. Якщо олександрія ще пободається, то олімп...

Ой боюсь что не только 12!