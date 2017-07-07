Сергей ПАЛКИН: «Печально, что нет понимания по единому пулу»

По словам Палкина, главным фактором единого пула является финансовый вопрос.
«Это печально, что нет понимания по единому пулу. Много вели разговоров о едином поле, которые складываются в года. Где-то устали об этом говорить, потому что не получается ничего. Мое видение такое: главным фактором, чтобы клубы пришли в лигу являются финансы. Если лига скажет: «на столе контракт на 10 миллионов долларов», - уверяю, что на следующий день никто бы слова не сказал и все бы пришли в пул», - сказал Палкин.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.