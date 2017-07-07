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Платини проиграл новую апелляцию

Швейцарский Верховный суд подтвердил решение Арбитражного спортивного суда в Лозанне

  • 07.07.2017 13:37
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Getty Images. Йозеф Блаттер и Мишель Платини
© Getty Images. Йозеф Блаттер и Мишель Платини
Экс-президенту УЕФА Мишелю Платини не удалось оспорить свое четырехлетнее отлучение от спорта в швейцарском Верховном суде. Высший швейцарский суд подтвердил решение Арбитражного спортивного суда в Лозанне, куда экс-президент УЕФА обращался ранее.
 
Обвиняют великогого в прошлом футболиста Ювентуса и сборной Франции в незаконном получении двух миллионов швейцарских франков от ФИФА в 2011 году. Экс-президент УЕФА не признает своей вины.
 
Настаивает на своей невиновности и бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, который также проиграл апелляции во всех инстанциях и был отправителем тех самых двух миллионов.

Источник — Reuters

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