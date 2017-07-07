Зозуля готовится к новому сезону в составе Бетиса

Укранец Роман Зозуля начинает подготовку к новому сезону в составе «Бетиса».
Сегодня клуб собрался на своем стадионе «Бенито Вильямарин», где прошло знакомство игроков с новым главным тренером Кике Сетьеном. В раздевалке был и Роман Зозуля, который вместе с партнерами был представлен капитаном Бетиса Хоакином новому главному тренеру.
Напомним, ранее сообщалось, что Зозуля не планирует играть за «Днепр-1».
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Источник — Sport.ua
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