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Зозуля готовится к новому сезону в составе Бетиса

Украинский форвард познакомился с новым тренером и, похоже, останется в испанском клубе

  • 07.07.2017 13:25
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Getty Images. Роман Зозуля
© Getty Images. Роман Зозуля
Укранец Роман Зозуля начинает подготовку к новому сезону в составе «Бетиса».
 
Сегодня клуб собрался на своем стадионе «Бенито Вильямарин», где прошло знакомство игроков с новым главным тренером Кике Сетьеном. В раздевалке был и Роман Зозуля, который вместе с партнерами был представлен капитаном Бетиса Хоакином новому главному тренеру.
 
Напомним, ранее сообщалось, что Зозуля не планирует играть за «Днепр-1».

 

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Источник — Sport.ua

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