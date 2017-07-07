Стали известны потенциальные соперники Александрии и Олимпика в ЛЕ

Вчера, 6-го июля, закончился первый квалификационный раунд Лиги Европы. После результатов первого раунда определились все потенциальные соперники украинских клубов - «Александрии» и «Олимпика», которые вступят в борьбу в 3-м квалификационном раунде.

Команды Владимира Шарана и Романа Санжара являются несеянными, поэтому их соперниками после жеребьевки третьего раунда, которая пройдет 14 июля, станут сеянные клубы. Исключением являются лишь российские клубы - Зенит и Краснодар, с которыми УЕФА разведет украинские команды по понятным причинам.

Жеребьевка пройдет во время второго раунда - между первыми и ответными матчами, поэтому не факт, что украинские команды узнают своих соперников сразу.

Потенциальные соперники «Александрии» и «Олимпика».

1. Атлетик (Испания)

2. победитель пары Галатасарай (Турция) - Эстерсунн (Швеция)

3. Фенербахче (Турция)

4. Спарта (Чехия)

5. Милан (Италия)

6. ПСВ (Нидерланды)

7. Брага (Португалия)

8. Гент (Бельгия)

9. ПАОК (Греция)

10. Бордо (Франция)

11. Эвертон (Англия)

12. Марсель (Франция)

13. Динамо Загреб (Хорватия)

14. победитель пары Маккаби Тель-Авив (Израиль) - КР (Исландия)

15. Фрайбург (Германия)

16. победитель пары Астра (Румыния) - Зира (Азербайджан)

17. Аустрия (Австрия)

18. победитель пары Митьюлланд (Дания) - Ференцварош (Венгрия)

19. Панатинаикос (Греция)

20. Маритиму (Португалия)

21. Сьон (Швейцария)

22. победитель пары Хайдук (Хорватия) - Левски (Болгария)

23. Динамо Минск (Беларусь) - Работнички (Македония)

24. Лех (Польша) - Хеугесунн (Норвегия)

25. победитель пары Аполлон (Кипр) - Заря (Молдова)

26. победитель пары ХИК (Финляндия) - Шкендия (Македония)

27. победитель пары Млада Болеслав (Чехия) - Шемрок Роверс (Ирландия)

Матчи квалификационных раундов Лиги Европы, как как всегда, пройдут по четвергам: игры второго квалификационного раунда будут сыграны 13 и 20 июля, а матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором вступят в борьбу украинские клубы, пройдут 27 июля и 3 августа.