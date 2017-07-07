Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Стали известны потенциальные соперники Александрии и Олимпика в ЛЕ

Команды Владимира Шарана и Романа Санжара могут сыграть с сильными сеянными клубами

  • 07.07.2017 13:05
  • 2031 просмотров
  • 10 комментария
Метки
Стали известны потенциальные соперники Александрии и Олимпика в ЛЕ
Вчера, 6-го июля, закончился первый квалификационный раунд Лиги Европы. После результатов первого раунда определились все потенциальные соперники украинских клубов - «Александрии» и «Олимпика», которые вступят в борьбу в 3-м квалификационном раунде.
 
Команды Владимира Шарана и Романа Санжара являются несеянными, поэтому их соперниками после жеребьевки третьего раунда, которая пройдет 14 июля, станут сеянные клубы. Исключением являются лишь российские клубы - Зенит и Краснодар, с которыми УЕФА разведет украинские команды по понятным причинам.
 
Жеребьевка пройдет во время второго раунда - между первыми и ответными матчами, поэтому не факт, что украинские команды узнают своих соперников сразу.
 
Потенциальные соперники «Александрии» и «Олимпика».
 
1.  Атлетик (Испания)
2.  победитель пары Галатасарай (Турция) - Эстерсунн (Швеция)
3.  Фенербахче (Турция)
4.  Спарта (Чехия)
5.  Милан (Италия)
6.  ПСВ (Нидерланды)
7.  Брага (Португалия)
8.  Гент (Бельгия)
9.  ПАОК (Греция)
10. Бордо (Франция)
11. Эвертон (Англия)
12. Марсель (Франция)
13. Динамо Загреб (Хорватия)
14. победитель пары Маккаби Тель-Авив (Израиль) - КР (Исландия)
15. Фрайбург (Германия)
16. победитель пары Астра (Румыния) - Зира (Азербайджан)
17. Аустрия (Австрия)
18. победитель пары Митьюлланд (Дания) - Ференцварош (Венгрия)
19. Панатинаикос (Греция)
20. Маритиму (Португалия)
21. Сьон (Швейцария)
22. победитель пары Хайдук (Хорватия) - Левски (Болгария)
23. Динамо Минск (Беларусь) - Работнички (Македония)
24. Лех (Польша) - Хеугесунн (Норвегия)
25. победитель пары Аполлон (Кипр) - Заря (Молдова)
26. победитель пары ХИК (Финляндия) - Шкендия (Македония)
27. победитель пары Млада Болеслав (Чехия) - Шемрок Роверс (Ирландия)
 
Матчи квалификационных раундов Лиги Европы, как как всегда, пройдут по четвергам: игры второго квалификационного раунда будут сыграны 13 и 20 июля, а матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором вступят в борьбу украинские клубы, пройдут 27 июля и 3 августа.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    vovadocent
      vovadocent, 07.07.2017 13:11
    +11
    торба їм з такими суперниками
    Ссылка
    pavelod
      pavelod, 07.07.2017 13:23
    +3
    [quote vovadocent, 07.07.2017 13:11]
    И не говори)) хотя шансы есть на молдову или румын...
    Ссылка
    Sasha112006
      Sasha112006, 07.07.2017 13:43
    0
    Любой из первых 12 непроходим! для них
    Ссылка
    ne_zidan
    online
      ne_zidan, 07.07.2017 13:43
    +1
    Даёшь Олимпик -Эвертон 4-1 и Александрия-Милан 2-0 (по результатам двух матчей) !!!
    Ссылка
    nordik1980
      nordik1980, 07.07.2017 13:46
    -2
    вже награлися
    Ссылка
    All Aed
      All Aed, 07.07.2017 13:48
    +1
    Sasha112006, 07.07.2017 13:43
    Любой из первых 12 непроходим! для них
    Ой боюсь что не только 12!
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 07.07.2017 13:49
    +1
    Крім хіка і можливо динамо мінськ всі решта непрохідні. Якщо олександрія ще пободається, то олімпік і люксембургу влетів би...
    Ссылка
    jekavayp
    online
      jekavayp, 07.07.2017 13:53
    +1
    ну хоть футболками с топчиками поменяются
    Ссылка
    Pavlo Vavruk
    online
    Pavlo Vavruk, 07.07.2017 13:56
    0
    Sasha112006, 07.07.2017 13:43
    Любой из первых 12 непроходим! для них

    Навіть Эстерсунн (Швеция) ?)
    Ссылка
    adektenko
    online
      adektenko, 07.07.2017 14:06
    0
    Олимпик Динамо в день его основания разорвал в клочья , с Шахтером в ничью сыграл , может и в ЛЕ выстрелит ?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.