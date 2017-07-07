Дмитрий ХЛЕБАС: «Поддержка тренера важна для любого игрока»

Экс-нападающий «Говерлы» и «Ворсклы» Дмитрий Хлебас, которому дал шанс проявить себя новый наставник «бело-синих» Александр Хацкевич, рассказал о прошедших спаррингах Динамо, в одном из которых Хлебас забил 2 мяча.

— Дмитрий, два забитых мяча за «Динамо», хоть и в контрольном матче, для тебя дорого стоят?

— Безусловно. «Динамо» — это команда, в которой я всегда мечтал выступать. В таком клубе хочется соответствовать всем требованиям, которые ставят перед тобой наставники. Моя задача забивать, поэтому я горю желанием выполнять свои функции на высоком уровне, по-другому в такой команде нельзя.

— В ворота «Габалы» ты дважды забил после фланговых атак. На этом компоненте игры в «Динамо» сейчас делается особый акцент?

— Не только на этом. Я сейчас не стану рассказывать всех секретов, но фланговая игра всегда была коньком динамовских атак. Есть наигранные комбинации. Можно даже забить спонтанно, но если посмотреть повтор, становится понятно, что тренировки проходят не зря (улыбается).

— Соперники уровня «Габалы» для сборов вполне приемлемы?

— Да, это добротная команда, которая старается навязать борьбу на каждом участке поля. Но, на мой взгляд, за счет более высокого командного и индивидуального мастерства Динамо удалось неплохо контролировать мяч. В обороне вся наша команда действовала слаженно. Даже несмотря на пропущенный нами мяч.

— С нападающими команды теперь чаще работает Максим Шацких. Пользуешься его подсказками?

— Мы постоянно общаемся на тему, как сделать нашу игру эффективней, и это касается не только футболистов атакующей линии.

— Главный тренер Александр Хацкевич подбадривает молодых ребят, дабы те почувствовали уверенность?

— Вера и поддержка наставника важна для любого футболиста.

— До старта сезона осталась, по сути, неделя. Как ты думаешь, насколько процентов готово «Динамо» к официальным матчам?

— Не буду называть цифры, но могу сказать точно, что команда близка к своей оптимальной форме.