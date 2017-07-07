Динамо отдаст Яремчука в новую аренду

Вчера в обнародованной на сайте Премьер-лиги заявке «Динамо» на сезон 2017/18 не оказалось форварда Романа Яремчука.
Роман отправится в новую аренду. Клуб, куда перейдет футболист, пока уточняется.
Зимой Яремчук вернулся в Киев из аренды в «Александрии», где провел достаточно сильный период, однако в основном составе «Динамо» закрепиться не сумел, не забив во второй части сезона ни одного мяча.
Не исключено, что Роман вновь окажется в команде Владимира Шарана, которой скоро предстоит выступление в еврокубках.
Ранее сообщалось, что «Александрия» хочет арендовать Яремчука.
Источник — Динамомания
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