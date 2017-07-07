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Динамо отдаст Яремчука в новую аренду

Не исключено, что вернется в «Александрию»

  • 07.07.2017 12:06
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Getty Images. Роман Яремчук
© Getty Images. Роман Яремчук
Вчера в обнародованной на сайте Премьер-лиги заявке «Динамо» на сезон 2017/18 не оказалось форварда Романа Яремчука.
 
Роман отправится в новую аренду. Клуб, куда перейдет футболист, пока уточняется.
 
Зимой Яремчук вернулся в Киев из аренды в «Александрии», где провел достаточно сильный период, однако в основном составе «Динамо» закрепиться не сумел, не забив во второй части сезона ни одного мяча.
 
Не исключено, что Роман вновь окажется в команде Владимира Шарана, которой скоро предстоит выступление в еврокубках.
 

Источник — Динамомания

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