Рыбалка дозаявлен за Динамо, Мбокани заявят в ближайшее время

Футбольное сообщество вчера всколыхнула новость о том, что Дьемерси Мбокани отсутствует в заявке «Динамо» на сезон 2017/18.

Это было связано с чисто техническими моментами, и сегодня либо уже в понедельник форвард будет заявлен за клуб.

Мбокани уже принял участие в двух контрольных матчах «Динамо», в одном из которых забил победный мяч - первый за три года в форме киевлян.

Также вчера в заявке отсутствовал Сергей Рыбалка, но уже сегодня утром его фамилия появился в составе «Динамо» на сайте.