Рыбалка дозаявлен за Динамо, Мбокани заявят в ближайшее время

Футбольное сообщество вчера всколыхнула новость о том, что Дьемерси Мбокани отсутствует в заявке «Динамо» на сезон 2017/18.
Это было связано с чисто техническими моментами, и сегодня либо уже в понедельник форвард будет заявлен за клуб.
Мбокани уже принял участие в двух контрольных матчах «Динамо», в одном из которых забил победный мяч - первый за три года в форме киевлян.
Также вчера в заявке отсутствовал Сергей Рыбалка, но уже сегодня утром его фамилия появился в составе «Динамо» на сайте.
Источник — Динамомания
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