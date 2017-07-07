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Рыбалка дозаявлен за Динамо, Мбокани заявят в ближайшее время

Сегодня либо уже в понедельник конголезский форвард будет заявлен за клуб

  • 07.07.2017 11:51
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Getty Images. Дьемерси Мбокани (слева)
© Getty Images. Дьемерси Мбокани (слева)
Футбольное сообщество вчера всколыхнула новость о том, что Дьемерси Мбокани отсутствует в заявке «Динамо» на сезон 2017/18.
 
Это было связано с чисто техническими моментами, и сегодня либо уже в понедельник форвард будет заявлен за клуб.
 
Мбокани уже принял участие в двух контрольных матчах «Динамо», в одном из которых забил победный мяч - первый за три года в форме киевлян.
 
Также вчера в заявке отсутствовал Сергей Рыбалка, но уже сегодня утром его фамилия появился в составе «Динамо» на сайте.

Источник — Динамомания

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