Месси пожертвовал еду и напитки, оставшиеся после свадьбы

Аргентинская звезда футбола Лионель Месси передал на благотворительные цели всю еду и напитки, которые остались после его свадьбы с Антонеллой Рокуццо, сообщил директор продовольственного фонда города Росарио.

Коллеги по команде - Неймар, Луис Суарес, Жерар Пике, Даниэл Алвес и многие другие звезды футбола были среди приглашенных на "свадьбу века" Лионеля и Антонеллы, которая состоялась в прошедшую пятницу.

После пышного празднецтва осталось большое количетсво продуктов, которые не пропали даром благодаря пятикратному обладателю золотого мяча и его молодой жене.

"Все продукты прибыли к нам в фонд и сейчас мы распределяем их среди нуждающихся", - сказал директор фонда Пабло Альгрен. "Мы договорились с организаторами свадьбы Месси о том, что сможем принять еду и безалкогольные напитки, весь оставшийся алкоголь будет продан, а средства переданы в фонд".

Публикация от Leo Messi (@leomessi) Июл 6 2017 в 4:47 PDT

Сейчас Месси проводит свой медовый месяц с женой и детьми после подписания нового контракта с Барселоной, сроком до 2021 года.