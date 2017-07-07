Дмитрий КОЗЬБАН: «Были варианты из Украины, Польши и Беларуси»

Экс-нападающий «Вереса» Дмитрий Козьбан, подписавший контракт с люблинским «Мотором», поделился впечатлениями о своем новом клубе, а также рассказал, как оказался в Польше.

- Дима, расскажи, как прошло твое расставание с «Вересом» и как ты оказался в «Моторе»?

- У меня закончился контракт с «Вересом», а по поводу нового ни с кем не разговаривал. Вот так и прошло расставание. Вариант с «Мотором» возник ещё в середине мая, их президент лично приезжал на игру в Ровно, и мы с ним пообщались. Разговор шел о 2-й лиге и была озвучена задача за два года выйти в Экстраклассу! Меня это очень заинтересовало, но мы решили вернуться к этому разговору после окончания чемпионата. Как оказалось, «Мотор» должен был уже в этом году выйти во 2-ю лигу Польши, команда шла на первом месте, но уступили в предпоследней игре в чемпионате и отстали на 3 очка, из-за чего в итоге и упустили возможность повыситься в классе.

- Этот факт как-то отразился на твоем энтузиазме и желании переходить в «Мотор»?

- Когда об этом узнал, то немного задумался над тем, стоит ли переходить туда и играть в 3-й лиге. Хотя условия для тренировок, стадион, организация и все остальное в этой команде на высшем уровне! Я взял немного времени на размышления. Как получилось потом, приехал сюда и подписал контракт. Президент через агента был очень настойчив и убедил меня. К тому же условия личного контракта предложили хорошие, да и город мне нравится.

- Задачи перед клубом ставятся по-прежнему высокие?

- Да, главная задача - выйти за два года в 1-ю лигу и там бороться за попадание в Экстраклассу. Здесь есть все условия для этого.

- Были ли какие-то другие предложения помимо «Мотора»?

- Были варианты из Первой Лиги Украины, из Первой Лиги Польши, а также из Беларуси. Это если говорить о тех, которые имели конкретику. Ещё были разговоры по поводу других чемпионатов, но там надо было ждать. Я и так прождал месяц, все затягивалось, поэтому и решил поехать в Польшу и попробовать свои силы здесь!

- Если было предложение от клуба Первой Лиги Польши, куда только стремится попасть «Мотор», почему не выбрал его? Ведь тогда была бы вероятность уже через год играть в Экстраклассе!

- Скажем так, предложенные «Мотором» условия оказались во всех планах лучше, чем предлагал клуб из Первой Лиги.

- Ты отметил настойчивость президента клуба в процессе твоего перехода. Этот факт убедил тебя, что в клубе на тебя рассчитывают, и стабильная игровая практика будет обеспечена?

- Я очень на это рассчитываю! Он действительно был очень настойчив и убедителен. Говорил, что главный тренер также сильно во мне заинтересован! Сейчас все зависит от меня, надо поскорее адаптироваться, набрать форму и показывать хороший футбол!

- Кстати, как проходит адаптация? Языковой барьер присутствует? В бытовом плане клуб помогает?

- Пока с языком тяжеловато, но понемногу уже понимаю. Говорят, польский не такой уж и сложный, но мне ещё предстоит его выучить. Самые простые слова уже знаю. На тренировках пока ещё не все понимаю, поэтому больше смотрю. Все-таки, я здесь только три дня! С квартирой клуб помог, уже завтра заезжаю. По городу особо еще не гулял, но однажды я здесь уже бывал, когда в Луцке играл, мы приезжали в Люблин на день. Так что, пока мне все нравится и все здесь меня устраивает.

- Советовался с кем-то из ребят перед тем, как перейти сюда? Несколько украинских футболистов уже успели поиграть в Польше за последние годы.

- У меня здесь есть знакомые, которые в Польше уже долго играют в разных командах и разных лигах. Это и Тарас Яворский и Рома Степанков и Назар Пеньковец. Да и ещё есть ребята, которых знаю уже больше десяти лет, играли с ними еще в «Боярке». Так что, конечно, советовался с ними. Все сказали, что можно смело идти в 3-ю лигу, что условия и все остальное здесь на хорошем уровне. Ещё говорили, что если хорошо играть и быть на виду, то можно быстро оказаться в команде уровнем выше.

- С игровым номером уже определился?

- Пока ещё нет, посмотрю, какие будут свободные. Хочу сменить номер, может на 9 или 11. Если эти будут заняты, возьму 89. Думаю, он должен быть свободен.

Александр НАГОЛЮК