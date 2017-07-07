Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дмитрий КОЗЬБАН: «Были варианты из Украины, Польши и Беларуси»

Но украинский форвард решил остановить свой выбор на люблинском «Моторе»

  • 07.07.2017 11:43
  • 354 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Мотор
© ФК Мотор

Экс-нападающий «Вереса» Дмитрий Козьбан, подписавший контракт с люблинским «Мотором», поделился впечатлениями о своем новом клубе, а также рассказал, как оказался в Польше.

- Дима, расскажи, как прошло твое расставание с «Вересом» и как ты оказался в «Моторе»?
- У меня закончился контракт с «Вересом», а по поводу нового ни с кем не разговаривал. Вот так и прошло расставание. Вариант с «Мотором» возник ещё в середине мая, их президент лично приезжал на игру в Ровно, и мы с ним пообщались. Разговор шел о 2-й лиге и была озвучена задача за два года выйти в Экстраклассу! Меня это очень заинтересовало, но мы решили вернуться к этому разговору после окончания чемпионата. Как оказалось, «Мотор» должен был уже в этом году выйти во 2-ю лигу Польши, команда шла на первом месте, но уступили в предпоследней игре в чемпионате и отстали на 3 очка, из-за чего в итоге и упустили возможность повыситься в классе.

- Этот факт как-то отразился на твоем энтузиазме и желании переходить в «Мотор»?
- Когда об этом узнал, то немного задумался над тем, стоит ли переходить туда и играть в 3-й лиге. Хотя условия для тренировок, стадион, организация и все остальное в этой команде на высшем уровне!  Я взял немного времени на размышления. Как получилось потом, приехал сюда и подписал контракт. Президент через агента был очень настойчив и убедил меня. К тому же условия личного контракта предложили хорошие, да и город мне нравится.

- Задачи перед клубом ставятся по-прежнему высокие?
- Да, главная задача - выйти за два года в 1-ю лигу и там бороться за попадание в  Экстраклассу. Здесь есть все условия для этого.

- Были ли какие-то другие предложения помимо «Мотора»?
- Были варианты из Первой Лиги Украины, из Первой Лиги Польши, а также из Беларуси. Это если говорить о тех, которые имели конкретику. Ещё были разговоры по поводу других чемпионатов, но там надо было ждать. Я и так прождал месяц, все затягивалось, поэтому и решил поехать в Польшу и попробовать свои силы здесь!

- Если было предложение от клуба Первой Лиги Польши, куда только стремится попасть «Мотор», почему не выбрал его? Ведь тогда была бы вероятность уже через год играть в Экстраклассе!
- Скажем так, предложенные «Мотором» условия оказались во всех планах лучше, чем предлагал клуб из Первой Лиги.

- Ты отметил настойчивость президента клуба в процессе твоего перехода. Этот факт убедил тебя, что в клубе на тебя рассчитывают, и стабильная игровая практика будет обеспечена?
- Я очень на это рассчитываю! Он действительно был очень настойчив и убедителен. Говорил, что главный тренер также сильно во мне заинтересован! Сейчас все зависит от меня, надо поскорее адаптироваться, набрать форму и показывать хороший футбол!

- Кстати, как проходит адаптация? Языковой барьер присутствует? В бытовом плане клуб помогает?
- Пока с языком тяжеловато, но понемногу уже понимаю. Говорят, польский не такой уж и сложный, но мне ещё предстоит его выучить. Самые простые слова уже знаю. На тренировках пока ещё не все понимаю, поэтому больше смотрю. Все-таки, я здесь только три дня! С квартирой клуб помог, уже завтра заезжаю. По городу особо еще не гулял, но однажды я здесь уже бывал, когда в Луцке играл, мы приезжали в Люблин на день. Так что, пока мне все нравится и все здесь меня устраивает.

- Советовался с кем-то из ребят перед тем, как перейти сюда? Несколько украинских футболистов уже успели поиграть в Польше за последние годы.
- У меня здесь есть знакомые, которые в Польше уже долго играют в разных командах и разных лигах. Это и Тарас Яворский и Рома Степанков и Назар Пеньковец. Да и ещё есть ребята, которых знаю уже больше десяти лет, играли с ними еще в «Боярке». Так что, конечно, советовался с ними. Все сказали, что можно смело идти в 3-ю лигу, что условия и все остальное здесь на хорошем уровне. Ещё говорили, что если хорошо играть и быть на виду, то можно быстро оказаться в команде уровнем выше.

- С игровым номером уже определился?
- Пока ещё нет, посмотрю, какие будут свободные. Хочу сменить номер, может на 9 или 11. Если эти будут заняты, возьму 89. Думаю, он должен быть свободен.

Александр НАГОЛЮК

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.