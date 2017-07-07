Кирилл КОВАЛЕЦ: «Получил травму – опух голеностоп»

Футболист «Черноморца» Кирилл Ковалец подвел итоги спарринга с «Сумами» (5:0).
«Получил небольшое повреждение, чуть-чуть опух голеностоп. Доктор посмотрел, сделал укол, но нужно время, чтобы сошла гематома – и там уже будет видно, как дальше. Надеюсь, все будет нормально», – рассказал Ковалец.
Источник — ТК Футбол
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