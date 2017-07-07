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Кирилл КОВАЛЕЦ: «Получил травму – опух голеностоп»

Для игрока «Черноморца» товарищеский матч с «Сумами» закончился неудачно

  • 07.07.2017 11:34
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pobeda.od.ua. Кирилл Ковалец (в центре)
© pobeda.od.ua. Кирилл Ковалец (в центре)

Футболист «Черноморца» Кирилл Ковалец подвел итоги спарринга с «Сумами» (5:0).

«Получил небольшое повреждение, чуть-чуть опух голеностоп. Доктор посмотрел, сделал укол, но нужно время, чтобы сошла гематома – и там уже будет видно, как дальше. Надеюсь, все будет нормально», – рассказал Ковалец.

Источник — ТК Футбол

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