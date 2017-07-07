Кирилл КОВАЛЕЦ: «Получил травму – опух голеностоп»

У тебя хватает сил реагировать на рогульскую тупость. Да про нее еще Булгаков все сказал в "...

многоликий клоун номерной-ответт от тебя нужен-----------вот у дагов есть-дагенстан,у якутов-якут...

тварь брешущая, не позорилась бы ты своей тупизной, для тебя вякающей шавки будет новостью,что ес...

У них это название (расия) даже в конституции мелькает всего раза два))) стесняются, наверное)))

Хочу звернути увагу на деякі моменти. По-перше: «Россия - самая большая страна,, покажіть мені на...

Хочу звернути увагу на деякі моменти. По-перше: «Россия - самая большая страна,, покажіть мені на...