Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Колос подписал бывшего вратаря Динамо-2 Евгения Волынца

Ковалевский клуб продолжает усиляться опытными футболистами

  • 07.07.2017 11:30
  • 143 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Евгений Волынец
© ФК Динамо Киев. Евгений Волынец
23-летний голкипер Евгений Волынец подписал  двухлетний контракт с ковалевским «Колосом».
 
Евгений Волынец, воспитанник столичного футбола, в прошлом сезоне выступал за харьковский «Гелиос», оставив свои ворота в неприкосновенности в 9 матчах. 
 
«Сухим» он вышел из воды и в домашнем поединке харьковчан с «Колосом», который состоялся 14 ноября в Харькове. Всего в состоянии «Гелиоса» Волынец провел 18 поединков. 
 
Отметим, что перед тем, как перебраться в Харьков, молодой вратарь течение шести лет защищал цвета киевского «Динамо-2».
 
Всего же в матчах Первой лиги Украины Волынец выходил на поле 49 раз, пропустив при этом 41 мяч.

Источник — ФК Колос

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.