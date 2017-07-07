Колос подписал бывшего вратаря Динамо-2 Евгения Волынца

23-летний голкипер Евгений Волынец подписал двухлетний контракт с ковалевским «Колосом».

Евгений Волынец, воспитанник столичного футбола, в прошлом сезоне выступал за харьковский «Гелиос», оставив свои ворота в неприкосновенности в 9 матчах.

«Сухим» он вышел из воды и в домашнем поединке харьковчан с «Колосом», который состоялся 14 ноября в Харькове. Всего в состоянии «Гелиоса» Волынец провел 18 поединков.

Отметим, что перед тем, как перебраться в Харьков, молодой вратарь течение шести лет защищал цвета киевского «Динамо-2».

Всего же в матчах Первой лиги Украины Волынец выходил на поле 49 раз, пропустив при этом 41 мяч.