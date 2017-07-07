Тренер Дніпра: «Від трансферу Коноплянки має прийти два транші»

Один з тренерів ФК Дніпро, колишній гравець синьо-біло-блакитних Володимир Багмут прокоментував ситуацію в клубі, а також розповів, що думає про існування відразу трьох професійних клубів в Дніпрі.



«Не можу пояснити створення ще двох клубів в Дніпрі. Мені не зрозуміло, що відбувається, знаю, що вчора збиралися засновники СК Дніпро-1, Юрій Береза ​​в тому числі, і пояснювали ситуацію. Але в їх словах немає ніякої конкретної інформації і ясності, як такої, теж немає. Ситуація розвивається паралельно у всіх дніпровських клубах.



Що стосується ФК Дніпро то ми намагаємося вижити, будемо грати, команда хоч і молода у нас, але дуже перспективні є футболісти. Провели на цьому тижні два спаринги, хоч і програли, але сама гра була досить хорошої якості, як для товариського матчу.



Як нам пояснювало керівництво, зарплату отримуватимемо від продажу гравців, наприклад, від трансферу Коноплянки має прийти два транші. Є у нас і інші гравці, в яких зацікавлені багаті клуби. Тобто переходимо на самоокупність, як це працює в багатьох європейських чемпіонатах, наприклад, Голландії. Зрозуміло, що ми не Голландія, багато різних складнощів, але іншого виходу у нас немає», — сказав Володимир Багмут.