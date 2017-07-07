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СЕВИДОВ: «Каждый день общаюсь с Макаренко, он все время живет с нами»

Коуч «Мариуполя» не скрывает желания подписать бывшего защитника «Динамо»

  • 07.07.2017 11:09
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Getty Images. Александр Севидов
© Getty Images. Александр Севидов
Главный тренер «Мариуполя» Александр Севидов не скрывает, что желает подписать экс-игрока киевского «Динамо» Евгения Макаренко.
 
«Каждый день общаюсь с Макаренко, ведь он все время живет с нами. Мы беседуем с ним, но на данный момент говорить о каком-либо сотрудничестве очень рано», — сообщил Севидов.
 

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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