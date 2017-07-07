СЕВИДОВ: «Каждый день общаюсь с Макаренко, он все время живет с нами»

Главный тренер «Мариуполя» Александр Севидов не скрывает, что желает подписать экс-игрока киевского «Динамо» Евгения Макаренко.
«Каждый день общаюсь с Макаренко, ведь он все время живет с нами. Мы беседуем с ним, но на данный момент говорить о каком-либо сотрудничестве очень рано», — сообщил Севидов.
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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