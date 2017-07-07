БЕРЕЗА: «Не исключаю в дальнейшем объединение Днепра с СК Днепр-1»

Новосозданный СК «Днепр-1» и легендарный ФК «Днепр», погрязший в долгах, будут в новом сезоне играть вместе во Второй лиге. Причем в «Днепр-1» перешли главный тренер Дмитрий Михайленко, его тренерский штаб , футболисты Сергей Кравченко, Владимир Полевой, Евгений Чеберячко и еще целый ряд футболистов, ранее связанные с ФК «Днепр».

«Еще до конца не понимаю, что будет с ФК «Днепр». Что будет делать ФИФА и УЕФА? Будут мучить во Второй лиге, отнимать очки, потом переводить в аматорскую лигу, потом снова отнимать очки. Это издевательство, как по мне», — сказал Береза на пресс-конференции.

«При такой ситуации мотивировать футболистов, чтобы они росли – кто бы там ни был тренером или владельцем, — будет очень сложно. Даже несмотря на огромную поддержку ультрас».

«Это будет издевательство европейской футбольной демократии над нашими чувствами. Я бы не хотел это пережить».

«Знаю, что у руководства ФК «Днепр» очень большие проблемы, и их все равно нужно будет пройти. Пока они не пройдут – решения не будет».

«Не исключаю в дальнейшем объединение (СК «Днепр-1» вместе с ФК «Днепр»), когда СК Днепр-1 тоже пройдет свой этап развития. СК «Днепр-1» будет представлять область и город».

На тезис журналиста, что, возможно, СК «Днепр-1» не будут поддерживать, как ФК «Днепр», Береза ответил следующее: «А если мы приучим город и область к победам вот под этим логотипом? Дайте нам шанс».