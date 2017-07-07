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БЕРЕЗА: «Не исключаю в дальнейшем объединение Днепра с СК Днепр-1»

Почетный президент СК «Днепр-1» рассказал о планах новосозданного клуба

  • 07.07.2017 10:55
  • 60 просмотров
  • 1 комментария
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centernews.com.ua. Юрий Береза (слева)
© centernews.com.ua. Юрий Береза (слева)
Новосозданный СК «Днепр-1» и легендарный ФК «Днепр», погрязший в долгах, будут в новом сезоне играть вместе во Второй лиге. Причем в «Днепр-1» перешли главный тренер Дмитрий Михайленко, его тренерский штаб, футболисты Сергей Кравченко, Владимир Полевой, Евгений Чеберячко и еще целый ряд футболистов, ранее связанные с ФК «Днепр».
 
«Еще до конца не понимаю, что будет с ФК «Днепр». Что будет делать ФИФА и УЕФА? Будут мучить во Второй лиге, отнимать очки, потом переводить в аматорскую лигу, потом снова отнимать очки. Это издевательство, как по мне», — сказал Береза на пресс-конференции.
 
«При такой ситуации мотивировать футболистов, чтобы они росли – кто бы там ни был тренером или владельцем, — будет очень сложно. Даже несмотря на огромную поддержку ультрас».
 
«Это будет издевательство европейской футбольной демократии над нашими чувствами. Я бы не хотел это пережить».
 
«Знаю, что у руководства ФК «Днепр» очень большие проблемы, и их все равно нужно будет пройти. Пока они не пройдут – решения не будет».
 
«Не исключаю в дальнейшем объединение (СК «Днепр-1» вместе с ФК «Днепр»), когда СК Днепр-1 тоже пройдет свой этап развития. СК «Днепр-1» будет представлять область и город».
 
На тезис журналиста, что, возможно, СК «Днепр-1» не будут поддерживать, как ФК «Днепр», Береза ответил следующее: «А если мы приучим город и область к победам вот под этим логотипом? Дайте нам шанс».
 
Напомним, СК «Днепр-1» был создан в прошлом месяце, получил аттестат на участие во Второй лиге, где дебютирует 15 июля матчем с «Металлистом-1925».

Источник — Sportarena

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Комментарии
    pecatorua
    online
      pecatorua, 07.07.2017 11:02
    0
    да, ну и клоунов Беня нанял для реанимации Днепра!...береза и парасюк те еще издаболы, а в футболе так ваще с пеленок - к ним теперь даже в ФФУ прислушиваются Та чё удивляться - идиотизм в нашей стране крепчает!
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