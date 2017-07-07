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Юрий КЛИМЧУК: «Мы играем за честь клуба»

Футболист «Стали» поделился ожиданиями от нового сезона

  • 07.07.2017 10:54
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ФК Сталь. Юрий Климчук
© ФК Сталь. Юрий Климчук

Полузащитник «Стали» Юрий Климчук ответил на вопросы клубной пресс-службы.

- Юрий! «Сталь» вчера в контрольном поединке уступила перволиговскому «Колосу». В чем, на твой взгляд, причина этой неудачи?
- Скажу, что игра была хорошая. Моменты были у обеих команд, а реализовать свои шансы получилось только «Колосу». Не стоит делать трагедии из этого поражения. Уверен, что мы разберем все наши ошибки в этом поединке и, не смотря на то, что сборы у нас короткие, подойдём к чемпионату в полной боевой готовности.

- Чему больше всего уделяете внимание на тренировках с учетом того, что вы позже других вышли из отпуска?
- Сейчас больше времени уделяем тактике, отрабатываем взаимодействия как в атаке, так и в защите.

- Леонид Кучук тебя использовал больше как защитника, в «молодежке» ты играл впереди. Где тебе более комфортно и как сейчас тебя использует Егише Меликович?
- Я очень рад, что получил драгоценный опыт игры в обороне.  Считаю, что каждый атакующий футболист должен уметь обороняться. Я могу сыграть на обеих позициях, но все-таки мне комфортней играть в атаке.

- В прошлом сезоне ты был новичком основы «Стали», а в этом составе оказался одним из самых опытных игроков в команде. Ответственность чувствуешь?
- Безусловно, ответственность чувствую.  Каждый футболист, который выходит на поле, должен прилежно относиться к своей игре, ведь мы играем не столько для себя, сколько за честь клуба и, конечно же, для болельщиков.

- На твой взгляд, на что стоит рассчитывать болельщикам «Стали» в новом сезоне?
- Могу сказать одно: я уверен, что болельщики в следующем сезоне смогут рассчитывать на хороший атакующий, динамичный футбол в нашем исполнении. Так что приходите все на стадион!

Источник — ФК Сталь Каменское

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