Коммерческий директор Динамо-Брест: «Клуб верит в Милевского»

Коммерческий директор «Динамо-Брест» Максим Краснобаев прокомментировал подписание контракта с украинским нападающим Артемом Милевским.
– Клуб верит в Артема. Верит в то, что игрок подобного уровня необходим нам для решения собственных задач. Мы все рады приветствовать его на брестской земле. Здорово, что Артем разделяет философию клуба, к тому же ему не нужно будет привыкать к чужим цветам, потому что играть будет в родных бело-синих.
Источник — ФК Динамо Брест
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