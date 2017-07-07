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Коммерческий директор Динамо-Брест: «Клуб верит в Милевского»

Максим Краснобаев поделился впечатлениями о подписании контракта с украинским форвардом

  • 07.07.2017 10:38
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Метки
ФК Динамо Брест
© ФК Динамо Брест

Коммерческий директор «Динамо-Брест» Максим Краснобаев прокомментировал подписание контракта с украинским нападающим Артемом Милевским.

– Клуб верит в Артема. Верит в то, что игрок подобного уровня необходим нам для решения собственных задач. Мы все рады приветствовать его на брестской земле. Здорово, что Артем разделяет философию клуба, к тому же ему не нужно будет привыкать к чужим цветам, потому что играть будет в родных бело-синих.

Источник — ФК Динамо Брест

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