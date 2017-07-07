Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Нани может перейти в Бешикташ

Турецкий клуб планирует арендовать португальского полузащитника «Валенсии»

  • 07.07.2017 10:37
  • 169 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Нани
© Getty Images. Нани

Турецкий «Бешикташ» рассчитывает взять в аренду 30-летнего португальца Нани, но «Валенсия» планирует продать полузащитника. 

Контракт Нани с «летучими мышами» будет действовать еще 2 года - до лета 2019 года.
 
В предыдущем сезоне чемпионата Испании футболист провел 25 матчей, забил 5 мячей и отдал 8 ассистов.
 

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.