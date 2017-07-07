Нани может перейти в Бешикташ

Россия во время чемпионата мира по футболу 2018 года покажет себя во всей красе. Такое мнение выс...

А, зашкваренная дерьнамошлюха!!! А по существу возразить...

Kiev_Rus, 07.07.2017 10:51Нам туда еще и попасть нужно. Да и во Франции мы установили вечный реко...

а может тебе стоит перестать выдавать себя за украинца, уифмская доходяга ?

.... и займет свое законное 4-е место

Grusin_Gori, 07.07.2017 10:47 Только не нам смеяться над такими заявами. Убери из сборной Ярмолу ...

ну или если Пуйло каждого в живот поцелует, вот тогда точно шуму будет немало.

обязательно перед каждым матчем сборная рассеи должна целовать икону пуйла дабы гарантировать выи...

Тоже сначала хотел поржать над их сборной,но потом подумал,что наша то не лучше.Я вот не уверен,ч...