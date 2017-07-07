Нани может перейти в Бешикташ

Турецкий «Бешикташ» рассчитывает взять в аренду 30-летнего португальца Нани, но «Валенсия» планирует продать полузащитника.
Контракт Нани с «летучими мышами» будет действовать еще 2 года - до лета 2019 года.
В предыдущем сезоне чемпионата Испании футболист провел 25 матчей, забил 5 мячей и отдал 8 ассистов.
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