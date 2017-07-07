Стали відомі дати та час початку матчей 1-го туру УПЛ

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 1 туру Чемпіонату УПЛ сезону-2017/18.
1 тур
16 липня (неділя)
Карпати - Зірка 17:00
Маріуполь - Верес-Рівне 17:00
Олександрія - Олімпік 19:30
Зоря - Сталь 19:30
19 липня (середа)
Ворскла - Шахтар 19:00
Динамо - Чорноморець 19:00
Источник — УПЛ
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