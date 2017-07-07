Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Стали відомі дати та час початку матчей 1-го туру УПЛ

Чемпіонат стартує 16-го липня

  • 07.07.2017 10:27
  • 319 просмотров
  • 0 комментария
Метки
УПЛ
© УПЛ

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 1 туру Чемпіонату УПЛ сезону-2017/18.

1 тур

16 липня (неділя)

Карпати - Зірка 17:00
Маріуполь - Верес-Рівне 17:00
Олександрія - Олімпік 19:30
Зоря - Сталь 19:30

19 липня (середа)

Ворскла - Шахтар 19:00
Динамо - Чорноморець 19:00

Источник — УПЛ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.