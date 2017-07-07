Гошкодеря покинул Олимпик

Контракт 29-летнего полузащитника Виталия Гошкодери с донецким «Олимпиком» подошел к концу. Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество. В ближайшее время воспитанник донецкого футбола продолжит карьеру в одном из зарубежных клубов.
В общей сложности Гошкодеря выступал за «олимпийцев» на протяжении трех лет. Полгода в составе дончан он провел на правах аренды в сезоне 2008/09, когда «Олимпик» выступал еще во Второй лиге. А зимой 2015 года стал полноправным игроком донецкой команды, которой принес немало пользы и помог пробиться в еврокубки. Всего в футболке «Олимпика» Гошкодеря отыграл 67 матчей и забил два мяча.
Ранее сообщалось. что футболисты покидают Олимпик из-за финансовых условий.
Источник — ФК Олимпик
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.