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Гошкодеря покинул Олимпик

Клуб потерял очередного футболиста основного состава

  • 07.07.2017 10:23
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ФК Олимпик. Виталий Гошкодеря
© ФК Олимпик. Виталий Гошкодеря
Контракт 29-летнего полузащитника Виталия Гошкодери с донецким «Олимпиком» подошел к концу. Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество. В ближайшее время воспитанник донецкого футбола продолжит карьеру в одном из зарубежных клубов.
 
В общей сложности Гошкодеря выступал за «олимпийцев» на протяжении трех лет. Полгода в составе дончан он провел на правах аренды в сезоне 2008/09, когда «Олимпик» выступал еще во Второй лиге. А зимой 2015 года стал полноправным игроком донецкой команды, которой принес немало пользы и помог пробиться в еврокубки. Всего в футболке «Олимпика» Гошкодеря отыграл 67 матчей и забил два мяча.
 

Источник — ФК Олимпик

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