Станислав ЧЕРЧЕСОВ: «На ЧМ-2018 Россия покажет себя во всей красе»

Россия во время чемпионата мира по футболу 2018 года покажет себя во всей красе. Такое мнение высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Россия - самая большая страна, которая принимает чемпионат мира, поэтому это будет реальный тур. Количество городов, которые будут в нем участвовать, говорит о популяризации футбола, мы покажем себя во всей красе. И молодые футболисты, наверное, будут смотреть на этот кубок. Все это такой положительный снежный ком, который будет работать на футбол», - сказал Черчесов.

«Посещу ли какой-нибудь город вместе с кубком? Если он будет наш, то посетим», - добавил тренер.

Чемпионат мира состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.