Станислав ЧЕРЧЕСОВ: «На ЧМ-2018 Россия покажет себя во всей красе»

Россия во время чемпионата мира по футболу 2018 года покажет себя во всей красе. Такое мнение высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
«Россия - самая большая страна, которая принимает чемпионат мира, поэтому это будет реальный тур. Количество городов, которые будут в нем участвовать, говорит о популяризации футбола, мы покажем себя во всей красе. И молодые футболисты, наверное, будут смотреть на этот кубок. Все это такой положительный снежный ком, который будет работать на футбол», - сказал Черчесов.
«Посещу ли какой-нибудь город вместе с кубком? Если он будет наш, то посетим», - добавил тренер.
Чемпионат мира состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Источник — ТАСС
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Ихняя сборная явно на подъеме, причем и потому что Черчесов отцепил пару мажоров (возможно и временно). Нет дрязг, единый коллектив - сколько таких сборных без явных звезд навели шороху на последнем Евро.
Кстати, к примеру, Конопу Черчесов отцепил бы сразу похоже.
Да и во Франции мы установили вечный рекорд всех времен и народов 0-0-0, который можно тильки повторить, но не улучшить.
Ихняя сборная явно на подъеме, причем и потому что Черчесов отцепил пару мажоров (возможно и временно). Нет дрязг, единый коллектив - сколько таких сборных без явных звезд навели шороху на последнем Евро.
Кстати, к примеру, Конопу Черчесов отцепил бы сразу похоже.
Тоже сначала хотел поржать над их сборной,но потом подумал,что наша то не лучше.Я вот не уверен,что наши бы сыграли лучше или хотя бы аналогично против Португалии и Мексики
Ихняя сборная явно на подъеме, причем и потому что Черчесов отцепил пару мажоров (возможно и временно). Нет дрязг, единый коллектив - сколько таких сборных без явных звезд навели шороху на последнем Евро.
Кстати, к примеру, Конопу Черчесов отцепил бы сразу похоже.
Только не нам смеяться над такими заявами. Убери из сборной Ярмолу - и все, команда уровня той же Финляндии.----и это все ,что ты многоликий "хванчкара" можешь прошипеть?
а чей уровень твоя сборная соссии? по последнему рейтингу 62-------тут и финами не пахнет!так ,что иди отдохни "боец пистючного фронта"-гвинея и узбекистан -это ваше
Да и во Франции мы установили вечный рекорд всех времен и народов 0-0-0, который можно тильки повторить, но не улучшить.
а может тебе стоит перестать выдавать себя за украинца, уифмская доходяга ?
Да и во Франции мы установили вечный рекорд всех времен и народов 0-0-0, который можно тильки повторить, но не улучшить.
-------------это все что ты о футболе знаешь?
ну тогда назови сборную постсовка,которая выходила на чемп мира и не разу не вышла там из группы,навроде ,какой то там сборной океании?
А может нам стоит и помолчать, имею в виду болел СБУ. Нам туда еще и попасть нужно.Да и во Франции мы установили вечный рекорд всех времен и народов 0-0-0, который можно тильки повторить, но не улучшить.
а может тебе стоит перестать выдавать себя за украинца, уифмская доходяга ?
ну если сарафаны и какошники оденут--тогда покажут себя "во всей красе" --да и пусть помаду не забудут!
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