Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Станислав ЧЕРЧЕСОВ: «На ЧМ-2018 Россия покажет себя во всей красе»

Турнир положительно повлияет на развитие футбола, считает главный тренер сборной России

  • 07.07.2017 10:16
  • 264 просмотров
  • 14 комментария
Метки
РФС. Станислав Черчесов
© РФС. Станислав Черчесов

Россия во время чемпионата мира по футболу 2018 года покажет себя во всей красе. Такое мнение высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Россия - самая большая страна, которая принимает чемпионат мира, поэтому это будет реальный тур. Количество городов, которые будут в нем участвовать, говорит о популяризации футбола, мы покажем себя во всей красе. И молодые футболисты, наверное, будут смотреть на этот кубок. Все это такой положительный снежный ком, который будет работать на футбол», - сказал Черчесов.

«Посещу ли какой-нибудь город вместе с кубком? Если он будет наш, то посетим», - добавил тренер.

Чемпионат мира состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Источник — ТАСС

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    garik83
      garik83, 07.07.2017 10:29
    +1
    Ссылка
    prosyanuk
    online
      prosyanuk, 07.07.2017 10:30
    +1
    пошумит это как: в лаптях выйдет играть или каждый гол стекломоем праздновать прям на поле?
    Ссылка
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 07.07.2017 10:39
    0
    Дай Боже, щоб лаптеноги "пошуміли" як і на нещодавному Кубку Конфедерацій!
    Ссылка
    Grusin_Gori
      Grusin_Gori, 07.07.2017 10:47
    -1
    Только не нам смеяться над такими заявами. Убери из сборной Ярмолу - и все, команда уровня той же Финляндии. Т.б. на фоне возможного игнора ЧМ2018, кот. уже как всем понятно, состоится в России.
    Ихняя сборная явно на подъеме, причем и потому что Черчесов отцепил пару мажоров (возможно и временно). Нет дрязг, единый коллектив - сколько таких сборных без явных звезд навели шороху на последнем Евро.
    Кстати, к примеру, Конопу Черчесов отцепил бы сразу похоже.
    Ссылка
    Kiev_Rus
    online
      Kiev_Rus, 07.07.2017 10:51
    0
    А может нам стоит и помолчать, имею в виду болел СБУ. Нам туда еще и попасть нужно.
    Да и во Франции мы установили вечный рекорд всех времен и народов 0-0-0, который можно тильки повторить, но не улучшить.
    Ссылка
    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 07.07.2017 10:52
    +1
    Grusin_Gori, 07.07.2017 10:47
    Только не нам смеяться над такими заявами. Убери из сборной Ярмолу - и все, команда уровня той же Финляндии. Т.б. на фоне возможного игнора ЧМ2018, кот. уже как всем понятно, состоится в России.
    Ихняя сборная явно на подъеме, причем и потому что Черчесов отцепил пару мажоров (возможно и временно). Нет дрязг, единый коллектив - сколько таких сборных без явных звезд навели шороху на последнем Евро.
    Кстати, к примеру, Конопу Черчесов отцепил бы сразу похоже.

    Тоже сначала хотел поржать над их сборной,но потом подумал,что наша то не лучше.Я вот не уверен,что наши бы сыграли лучше или хотя бы аналогично против Португалии и Мексики
    Ссылка
    prosyanuk
    online
      prosyanuk, 07.07.2017 10:53
    -2
    Grusin_Gori, 07.07.2017 10:47
    Только не нам смеяться над такими заявами. Убери из сборной Ярмолу - и все, команда уровня той же Финляндии. Т.б. на фоне возможного игнора ЧМ2018, кот. уже как всем понятно, состоится в России.
    Ихняя сборная явно на подъеме, причем и потому что Черчесов отцепил пару мажоров (возможно и временно). Нет дрязг, единый коллектив - сколько таких сборных без явных звезд навели шороху на последнем Евро.
    Кстати, к примеру, Конопу Черчесов отцепил бы сразу похоже.
    обязательно перед каждым матчем сборная рассеи должна целовать икону пуйла дабы гарантировать выигрыш.
    Ссылка
    prosyanuk
    online
      prosyanuk, 07.07.2017 10:55
    -2
    ну или если Пуйло каждого в живот поцелует, вот тогда точно шуму будет немало.
    Ссылка
    Tyigena
    online
    Tyigena, 07.07.2017 10:55
    -2
    Grusin_Gori, 07.07.2017 10:47
    Только не нам смеяться над такими заявами. Убери из сборной Ярмолу - и все, команда уровня той же Финляндии.----и это все ,что ты многоликий "хванчкара" можешь прошипеть?
    а чей уровень твоя сборная соссии? по последнему рейтингу 62-------тут и финами не пахнет!так ,что иди отдохни "боец пистючного фронта"-гвинея и узбекистан -это ваше
    Ссылка
    jekavayp
    online
      jekavayp, 07.07.2017 10:55
    -1
    .... и займет свое законное 4-е место
    Ссылка
    jekavayp
    online
      jekavayp, 07.07.2017 10:56
    -1
    Kiev_Rus, 07.07.2017 10:51
    А может нам стоит и помолчать, имею в виду болел СБУ. Нам туда еще и попасть нужно.
    Да и во Франции мы установили вечный рекорд всех времен и народов 0-0-0, который можно тильки повторить, но не улучшить.

    а может тебе стоит перестать выдавать себя за украинца, уифмская доходяга ?
    Ссылка
    Tyigena
    online
    Tyigena, 07.07.2017 10:59
    -1
    Kiev_Rus, 07.07.2017 10:51Нам туда еще и попасть нужно.
    Да и во Франции мы установили вечный рекорд всех времен и народов 0-0-0, который можно тильки повторить, но не улучшить.
    -------------это все что ты о футболе знаешь?
    ну тогда назови сборную постсовка,которая выходила на чемп мира и не разу не вышла там из группы,навроде ,какой то там сборной океании?
    Ссылка
    Kiev_Rus
    online
      Kiev_Rus, 07.07.2017 11:01
    0
    jekavayp, 07.07.2017 10:56
    Kiev_Rus, 07.07.2017 10:51
    А может нам стоит и помолчать, имею в виду болел СБУ. Нам туда еще и попасть нужно.Да и во Франции мы установили вечный рекорд всех времен и народов 0-0-0, который можно тильки повторить, но не улучшить.

    а может тебе стоит перестать выдавать себя за украинца, уифмская доходяга ?
    А, зашкваренная дерьнамошлюха!!! А по существу возразить...
    Ссылка
    Tyigena
    online
    Tyigena, 07.07.2017 11:03
    0
    Россия во время чемпионата мира по футболу 2018 года покажет себя во всей красе. Такое мнение высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.--
    ну если сарафаны и какошники оденут--тогда покажут себя "во всей красе" --да и пусть помаду не забудут!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.