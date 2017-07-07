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Кучеренко может продолжить карьеру в Турции

25-летний футболист находится на просмотре в одном из клубов турецкой первой лиги

  • 07.07.2017 10:12
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УПЛ. Александр Кучеренко
© УПЛ. Александр Кучеренко
Защитник Александр Кучеренко, у которого истек срок соглашения с «Зиркой», продолжит карьеру в другом клубе. И почти наверняка - в чемпионате другой страны. Во всяком случае, 25-летнего уроженца Славянска нынче просматривает клуб турецкой первой лиги. 
 
Представители футболиста название клуба не афишируют, поскольку идет переговорный процесс. Отметим, что в минувшем сезоне Александр Кучеренко провел за кропивничан 23 матча, в которых забил два мяча. Всего же в чемпионатах Украины на его счету - 78 игр и 9 голов (из них в составе «звездных» - 64 матча и 8 забитых мячей).

Источник — Footboom

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