Кучеренко может продолжить карьеру в Турции

Защитник Александр Кучеренко, у которого истек срок соглашения с «Зиркой», продолжит карьеру в другом клубе. И почти наверняка - в чемпионате другой страны. Во всяком случае, 25-летнего уроженца Славянска нынче просматривает клуб турецкой первой лиги.
Представители футболиста название клуба не афишируют, поскольку идет переговорный процесс. Отметим, что в минувшем сезоне Александр Кучеренко провел за кропивничан 23 матча, в которых забил два мяча. Всего же в чемпионатах Украины на его счету - 78 игр и 9 голов (из них в составе «звездных» - 64 матча и 8 забитых мячей).
Источник — Footboom
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