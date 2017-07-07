Криворожский Горняк намерен восстановить профессиональный статус

В ближайшее время криворожский «Горняк» подаст заявку на участие в чемпионате Украины среди аматоров сезона-2017/2018.
16 июля клуб подаст все необходимые документы. Старт сезона запланирован на 5 августа.
Предварительно известно, что «Горняк» сыграет в одной из двух групп первого этапа против других 13 клубов из близлежащих областей.
В рамках группового турнира все соперники сыграют друг с другом по два матча: дома и на выезде. Победители групп встретятся в финале.
Напомним, после участия в аматорском чемпионате Украины «Горняк» уже в следующем году планирует вернуться на профессиональный уровень (2 лига, ПФЛ).
Источник — ФК Горняк Кривой Рог
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Верил,надеялся и ждал!
Спасибо всем,кто вносит лепту в возрождение Феникса(читай,Горняка)!!!!!
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