Криворожский Горняк намерен восстановить профессиональный статус

В ближайшее время криворожский «Горняк» подаст заявку на участие в чемпионате Украины среди аматоров сезона-2017/2018.

16 июля клуб подаст все необходимые документы. Старт сезона запланирован на 5 августа.

Предварительно известно, что «Горняк» сыграет в одной из двух групп первого этапа против других 13 клубов из близлежащих областей.

В рамках группового турнира все соперники сыграют друг с другом по два матча: дома и на выезде. Победители групп встретятся в финале.

Напомним, после участия в аматорском чемпионате Украины «Горняк» уже в следующем году планирует вернуться на профессиональный уровень (2 лига, ПФЛ).