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Криворожский Горняк намерен восстановить профессиональный статус

Уже в следующем сезоне команда планирует заявиться во вторую лигу

  • 07.07.2017 09:52
  • 257 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Горняк Кривой Рог
© ФК Горняк Кривой Рог

В ближайшее время криворожский «Горняк» подаст заявку на участие в чемпионате Украины среди аматоров сезона-2017/2018.

16 июля клуб подаст все необходимые документы. Старт сезона запланирован на 5 августа.

Предварительно известно, что «Горняк» сыграет в одной из двух групп первого этапа против других 13 клубов из близлежащих областей.

В рамках группового турнира все соперники сыграют друг с другом по два матча: дома и на выезде. Победители групп встретятся в финале.

Напомним, после участия в аматорском чемпионате Украины «Горняк» уже в следующем году планирует вернуться на профессиональный уровень (2 лига, ПФЛ).

Источник — ФК Горняк Кривой Рог

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Комментарии
    мытарь
      мытарь, 07.07.2017 10:52
    0
    Дождались таки....
    Верил,надеялся и ждал!
    Спасибо всем,кто вносит лепту в возрождение Феникса(читай,Горняка)!!!!!
    Ссылка
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