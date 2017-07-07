ЖАБЧЕНКО: «Финансовое положение не позволяет Динамо покупать звезд»

Экс-игрок сборной Украины Игорь Жабченко поделился мнением о современной трансферной политике «Динамо».

— Динамо к сезону готовит недавно назначенный на должность наставника Александр Хацкевич. На что в первую очередь должен обращать внимание новый тренер, на чем делать акцент?

— Смотреть, какие футболисты у него под рукой. Четко определить, на что эти игроки способны. Могу сказать, исходя из своего тренерского опыта, что я смотрел прежде всего по людям, решал, смогут ли они выполнить то, что я хочу. Важно качество игроков, и Хацкевич сейчас его определяет.

— Никто не сомневается в том, что, к примеру, Гусев и Кравец стремятся закрепиться в основе Динамо и хотят играть в чемпионате Украины, а вот как точно вычислить, чего желают Мораес и Мбокани?..

— Они – игроки Динамо! Хотят играть в чемпионате Украины или где-то еще, неважно… Они должны выполнять требования динамовских тренеров. Мне кажется, и Мораес, и Мбокани отлично понимают, что им нужно показать себя за эти полгода – до зимнего перерыва забить мячей десять и идти дальше, продавать себя. Кто сейчас возьмет того же Мбокани? Ему необходимо восстановить свое реноме забивного форварда.

— К чему Динамо все эти слухи об интересе к малоизвестным игрокам – Кендзере, Морутане, Голофке и так далее?

— Финансовое положение сейчас не позволяет купить более звездных футболистов, вот и обращают внимание на молодых. Для чемпионата Украины это хорошие исполнители, а вот для еврокубков они сыроваты. Им надо прийти в команду, поиграть здесь. Кто-то останется, кто-то уйдет – это естественный процесс. Мне кажется, если на них обратили внимание, значит они достойны того.