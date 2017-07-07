Челси отдал Колкетта в Витесс

Чарли Колкетт согласовал с «Витессом» годичный контракт, согласно условиям которого он будет выступать за голландский клуб на правах аренды.

20-летний талантливый полузащитник «синих» провел сезон 2016/17 на правах аренды в «Бристоль Роверс» и «Суиндон Таун». Теперь Колкетт будет выступать за голландский «Витесс».

С командой Академии «Челси» Колкетт выиграл МКА и Юношескую Лигу УЕФА. Игрок также был на скамейке запасных основной команды в выездной игре с «Суонси», когда «Челси» тренировал Гус Хиддинк.

В прошлом сезоне «Витесс» финишировал в чемпионате Нидерландов на пятом месте. В новой команде Колкетт воссоединится с партнером по «Челси» Фанкати Дабо.