Олимпик в Харькове: теннисбол и отработка ударов

Следующий день после контрольного матча с «Нефтяником» «олимпийцы» начали с индивидуальной работы. Каждый мог выбрать занятие по душе: теннис-бол, кросс или тренажерный зал. Утро выдалось позитивным и игровым.
А во второй половине дня «Олимпик» ждала полноценная тренировка. Дончане поработали над тактикой, поиграли в «квадратами» с разными заданиями, а в концовке отрабатывали удары.
Источник — ФК Олимпик
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