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Олимпик в Харькове: теннисбол и отработка ударов

Донецкая команда продолжает подготовку к новому сезону

  • 07.07.2017 09:33
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Метки
ФК Олимпик
© ФК Олимпик

Следующий день после контрольного матча с «Нефтяником» «олимпийцы» начали с индивидуальной работы. Каждый мог выбрать занятие по душе: теннис-бол, кросс или тренажерный зал. Утро выдалось позитивным и игровым.

А во второй половине дня «Олимпик» ждала полноценная тренировка. Дончане поработали над тактикой, поиграли в «квадратами» с разными заданиями, а в концовке отрабатывали удары.

Источник — ФК Олимпик

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