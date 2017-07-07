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МЮ готов бесплатно отпустить Руни в Эвертон

Английский игрок близок к возвращению в стан «ирисок»

  • 07.07.2017 09:17
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Muzul. Уэйн Руни
© Muzul. Уэйн Руни

Английский «Манчестер Юнайтед» готов отпустить 31-летнего нападающего Уэйна Руни в «Эвертон» без трансферной компенсации.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» готов предложить за Руни 10 миллионов фунтов стерлингов. Зарплата игрока в стане «ирисок» будет составлять 8 миллионов фунтов в год.

Руни защищал цвета «Эвертона» с 1995-го по 2004-й годы, после чего перешел в «МЮ».

Источник — Daily Mail

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