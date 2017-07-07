МЮ готов бесплатно отпустить Руни в Эвертон

Английский «Манчестер Юнайтед» готов отпустить 31-летнего нападающего Уэйна Руни в «Эвертон» без трансферной компенсации.
Ранее сообщалось, что «Эвертон» готов предложить за Руни 10 миллионов фунтов стерлингов. Зарплата игрока в стане «ирисок» будет составлять 8 миллионов фунтов в год.
Руни защищал цвета «Эвертона» с 1995-го по 2004-й годы, после чего перешел в «МЮ».
Источник — Daily Mail
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