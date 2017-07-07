Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сергей ЛЮЛЬКА: «Мне понравилась игра с Сумами»

Футболист «Черноморца» поделился впечатлениями о товарищеском поединке

  • 07.07.2017 08:55
  • 90 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Черноморец. Сергей Люлька
© ФК Черноморец. Сергей Люлька

Футболист «Черноморца» Сергей Люлька прокомментировал победу над «Сумами» (5:0) в товарищеском матче.

«Хорошо играли. Всегда матчи с командами первой и второй лиги очень тяжелые в плане борьбы. Было много подкатов, Кирилл Ковалец получил повреждение… Но игра мне понравилась», – отметил Люлька.

Источник — ФК Черноморец

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.