Сергей ЛЮЛЬКА: «Мне понравилась игра с Сумами»

Футболист «Черноморца» Сергей Люлька прокомментировал победу над «Сумами» (5:0) в товарищеском матче.
«Хорошо играли. Всегда матчи с командами первой и второй лиги очень тяжелые в плане борьбы. Было много подкатов, Кирилл Ковалец получил повреждение… Но игра мне понравилась», – отметил Люлька.
Источник — ФК Черноморец
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