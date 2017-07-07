В пятницу, 7 июля сборная Украины по пляжному футболу начинает свой долгий и тернистый путь в главном европейском турнире Европы - Euro Beach Soccer League 2017! Наша команда в четверг отправилась в португальский Назаре, где на своем первом этапе Евролиги начнет защиту своего чемпионского титула, добытого в прошлом сезоне.

Соперниками наших ребят в группе 1 будут сборные Греции, Польши и Испании. А в группе 2 сыграют команды Португалии, Швейцарии, Италии и Франции.

Стартует турнир в пятницу, 7 июля матчем с участием сборной Украины. В 16:15 по киевскому времени Украина сыграет с Грецией. Вашему вниманию полное расписание этапа Евролиги в Назаре:

Euro Beach Soccer League 2017

Этап # 2, Назаре, Португалия. 07-09.07.2017

Пятница, 07.07.2017

16:15 Греция - Украина (группа 1)

17:15 Италия - Швейцария (группа 2)

18:45 Испания - Польша (группа 1)

20:15 Португалия - Франция (группа 2)

Суббота, 08.07.2017

16:15 Украина - Польша (группа 1)

17:30 Италия - Франция (группа 2)

18:45 Испания - Греция (группа 1)

20:15 Португалия - Швейцария (группа 2)

Воскресенье, 09.07.2017

16:15 Греция - Польша (группа 1)

17:30 Франция - Швейцария

18:45 Украина - Испания (группа 1)

20:15 Италия - Португалия (группа 2)

№ Команда 1 2 3 4 И В ВО П М О 1 Украина - - - 0 0 0 0 0-0 0 2 Испания - - - 0 0 0 0 0-0 0 3 Польша - - - 0 0 0 0 0-0 0 4 Греция - - - 0 0 0 0 0-0 0

Для болельщиков сообщаем, что прямые трансляции всех матчей этапа Евролиги в Португалии будет вести спутниковый телеканал «Спорт1» (НВО «Поверхность»).

Напомним, не так давно главный тренер сборной Украины Евгений Вареница объявил состав, который отправится на этап в Назаре.

Лев ГАЛУШКО