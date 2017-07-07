В пятницу, 7 июля сборная Украины по пляжному футболу начинает свой долгий и тернистый путь в главном европейском турнире Европы - Euro Beach Soccer League 2017! Наша команда в четверг отправилась в португальский Назаре, где на своем первом этапе Евролиги начнет защиту своего чемпионского титула, добытого в прошлом сезоне.
Соперниками наших ребят в группе 1 будут сборные Греции, Польши и Испании. А в группе 2 сыграют команды Португалии, Швейцарии, Италии и Франции.
Стартует турнир в пятницу, 7 июля матчем с участием сборной Украины. В 16:15 по киевскому времени Украина сыграет с Грецией. Вашему вниманию полное расписание этапа Евролиги в Назаре:
Euro Beach Soccer League 2017
Этап # 2, Назаре, Португалия. 07-09.07.2017
Пятница, 07.07.2017
16:15 Греция - Украина (группа 1)
17:15 Италия - Швейцария (группа 2)
18:45 Испания - Польша (группа 1)
20:15 Португалия - Франция (группа 2)
Суббота, 08.07.2017
16:15 Украина - Польша (группа 1)
17:30 Италия - Франция (группа 2)
18:45 Испания - Греция (группа 1)
20:15 Португалия - Швейцария (группа 2)
Воскресенье, 09.07.2017
16:15 Греция - Польша (группа 1)
17:30 Франция - Швейцария
18:45 Украина - Испания (группа 1)
20:15 Италия - Португалия (группа 2)
|№
|Команда
|1
|2
|3
|4
|И
|В
|ВО
|П
|М
|О
|1
|Украина
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Испания
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Польша
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Греция
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Для болельщиков сообщаем, что прямые трансляции всех матчей этапа Евролиги в Португалии будет вести спутниковый телеканал «Спорт1» (НВО «Поверхность»).
Напомним, не так давно главный тренер сборной Украины Евгений Вареница объявил состав, который отправится на этап в Назаре.
Лев ГАЛУШКО
Источник — beachsoccer.kiev.ua
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