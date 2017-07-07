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Олександрія поступилася Алкмаару

Український клуб провів товариський матч против голандської команди

  • 07.07.2017 08:15
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ФК Александрия
© ФК Александрия

ФК «Олександрія» провів передостанній спаринг в рамках навчально - тренувального збору в Нідерландах. Суперником команди був місцевий клуб АЗ «Алкмаар». Враховуючи той фактор, що вчора олександрійці зіграли матч, Володимир Шаран випустив на поле з перших хвилин тих, хто був задіяний менше часу у вчорашній зустрічі. Проте, з перших хвилин було помітно, що команді не вистачає швидкості. Вплинув і той фактор, що «Олександрія» добиралась до місця зустрічі приблизно три години. Але, незважаючи на все, підопічні Володимира Шарана працювали на повну самовіддачу. На жаль, ще в першому таймі суперник зміг двічі розписатись у воротах Владислава Леванідова. До того ж, наприкінці першого тайму був вилучений Василь Грицук за неспортивну поведінку.

В другому таймі заміни відбулись в обох командах. На 53-й хвилині Артем Полярус зумів скоротити відставання, але на 78-й хвилині Хапс опинився першим на добиванні у карному майданчику «Олександрії» і встановив остаточний рахунок 1:3.

ФК «Олександрія» - АЗ Алкмаар – 1:3
Голи: А. Полярус (53) - Хельмер (38), Вегхорст (45 – пенальті), Хапс (78)

ФК «Олександрія»: Леванідов (Паньків, 46), Шендрік (Гітченко, 46), Бондаренко (Басов, 67), Стецьков (Бацула, 46), Старенький (Чеботаєв. 46), Запорожан - к/к, Грицук, Каленчук (Цуріков, 62), Пономар (Полярус, 46), Козак (Банада, 46), Куліш (Сітало, 46)

Вилучення: В.Грицук (неспортивна поведінка)

Источник — ФК Александрия

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