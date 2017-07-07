Александр БАБИЧ: «Бобко и Политыло еще не готовы»

Тренер «Черноморца» Александр Бабич поделился впечатлениями о поединке против «Сум» (5:0).
- Как Вам игра Бобко и Политыло?
- На уровне отыграли. Видно, что функционально еще не готовы, но, тем не менее, уровень этих футболистов мы знаем и очень верим в том, что сможем найти нужные слова и продолжить наше сотрудничество.
Источник — ТК Футбол
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