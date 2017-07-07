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Сергій ЯВОРСЬКИЙ: «Маріуполь точно пошумить у Прем’єр-лізі!»

Футболіст поділився очікуваннями від нового сезону

  • 07.07.2017 07:50
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footboom.com. Сергей Яворский
© footboom.com. Сергей Яворский

Один із лідерів «Маріуполя» Сергій Яворський розповідає про літні тренувальні збори, очікування в місті та перспективи на сезон

— Сергію, Ваша команда має дуже щільний графік літніх спарингів, які граєте ледь не щодня. Причому схожий графік практикує більшість клубів УПЛ. Чи не занадто він щільний?
— Думаю, все правильно. З чого виходять тренери? З того, щоби дати ігрову практику всім наявним футболістам. Міжсезоння — час для перевірки як основи, так і резерву. Крім того, майже ніхто з нас не грає по 90 хвилин.

— Увагу привертає те, що «Маріуполь» зазвичай виграє. Навіть у колективів, яким невдовзі стартувати в Європі.
— Це нічого не означає. Ну, тобто, те, що ми переграли «Олімпік» — 3:1, не означає, що настільки їх переважаємо. Просто в конкретному матчі все склалося саме так. Істинний наш рівень покажуть тільки офіційні матчі. З другого боку, перемоги, навіть у товариських зустрічах, корисні, бо мають позитивний психологічний ефект.

— Ваш клуб — один із трьох прем’єрлігових, які не виїжджали на закордонні збори…
— Не бачу в цьому нічого проблематичного. По-перше, не треба звикати до чужої їжі. По-друге, якщо в Україні, під Києвом, наявні хороші умови, пристойні поля, навіщо кудись їхати?

— Чи існує конкретика щодо тактичної схеми «Маріуполя» на наступний сезон?
— Поки ні. Є ще час, до старту чемпіонату залишилося півтора тижні. Напрацьовуємо різні варіанти. А взагалі — як тренери скажуть, та і гратимемо.

— Трохи загальних запитань. Перше: чи скучило приазовське місто за Прем’єр-Лігою? Відчувається якщо не ажіотаж, то принаймні радісне хвилювання?
— На 100%! Нас кілька років не було в еліті, місто дуже хоче знову побачити сильні команди, які грають у хороший європейський футбол. Переконаний: багато людей ходитимуть на стадіон.

— А що для Вас повернення в УПЛ?
— Так само велика подія! Хочу знову зіграти проти «Шахтаря», «Динамо», «Зорі»… З другого боку, не зайвим вважаю наголосити, що й Перша ліга має хороший рівень, а команди з її топ-п’ятірки, на мою думку, не загубилися би в еліті.

— Про еліту: що каже клубне керівництво в контексті турнірних завдань?
— Зустріч із керівниками відбудеться безпосередньо перед початком сезону. Тоді нам і скажуть, що очікують. Хоча, в будь-якому випадку, вважаю, що головна наша мета — радувати домашню публіку й вигравати.

— Цікавий момент: у Першій лізі «Маріуполь» був найбільш віковим колективом. Це «плюс» чи «мінус»? Позитив у тому, що маєте багатьох досвідчених футболістів, негатив — від них не доводиться очікувати значного прогресу…
— (Після паузи.) Хороше запитання… Повторюся: все покаже чемпіонат і матчі. Проте я впевнений: «Маріуполь» точно пошумить у Прем’єр-Лізі!

Источник — УПЛ

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