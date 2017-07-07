Франк РИБЕРИ: «В Баварии чувствую себя немцем»

Франк Рибери в «Баварии» уже 10 лет. Баварский француз отмечает на этой неделе юбилей. 7-го июня 2007-го года он вместе с Лукой Тони официально был представлен как новичок клуба, а уже 3-го июля 2007-го года провел первую тренировку на Зебенерштрассе. Сегодня 34-летний игрок – главный старожил немецкого клуба.

По случаю юбилея fcbayern.com подготовил большое интервью с Франком Рибери. В первой части беседы Франк вспоминает о своем времени в Мюнхене, о розыгрышах, болельщиках и новоприобретённом немецком менталитете.

- Франк, совсем недавно ты опубликовал видео, где семья поздравляет тебя с 10-летним юбилеем в «Баварии» и дарит тебе торт.

- Это был отличный сюрприз! Я пришел домой и даже не подозревал о том, что произойдет. Но был очень тронут после. Мои дети и моя жена играют очень важную роль в моей жизни. Они всегда были на моей стороне, особенно в тяжелые моменты.

- Они, наверное, тоже очень гордятся тем, что провели 10 лет в Мюнхене.

- Моя семья счастлива тут. Им нравится «Бавария», нравятся люди в Мюнхене. 10 лет... Это немыслимо! Когда мы сюда только приехали, то и подумать не могли, что останемся тут так долго. А теперь «Бавария» и Рибери уже стали супружеской парой.

- За 10 лет всякое случалось. Что первое вспоминается, когда думаешь о времени, проведенном тут?

- Празднование чемпионского требла в 2013 на балконе ратуши. Ведь до этого мы проиграли два лигочемпионских финала. Все поражения были очень грустными, нам всегда было непросто. Тем прекраснее было выиграть наконец этот трофей и разделить радость победы с нашими болельщиками.

- За эти 10 лет в клубе ты не только был успешен на футбольном поле, но и часто разыгрывал партнеров. Обрезал гетры, менял местами соль с сахаром, захватывал автобус... Какой розыгрыш запомнился больше всего?

- Когда мы облили водой Оливера Кана, ведь это был мой первый сезон в клубе.

- Не боялся реакции Кана на эту шутку?

- Когда я переехал из Марселя в Мюнхен, я уже очень уважал Оливера. Уже тогда он был выдающейся личностью, легендой клуба. Оли также по-хорошему скромный, спокойный парень, который все понимает.

- Тебя кто-нибудь разыгрывал?

- Это делали многие: Давид Алаба, Рафинья, Даниэль Ван Бюйтен... И вообще все розыгрыши, неважно мои или моих партнеров по команде, всегда хорошо влияли на атмосферу внутри команды. Теперь я разыгрываю намного реже. Но если розыгрыш удается, то это всегда заметно как в раздевалке, так и на поле.

- В июне 2007 ты был представлен как новичок команды. Какими были первые впечатления от «Баварии»?

- Я сразу же заметил, что «Бавария» достигла нового уровня. Все было организовано на высшем уровне, клуб отлично позаботился обо мне и моей семье. Я с самого начала почувствовал себя комфортно, хотя в начале общаться было не так просто, все же тогда я еще не говорил по-немецки.

- Насколько важным было овладеть немецким языком?

- Это было очень важно. Язык - огромная помощь. Умение говорить по-немецки все упрощает.

- Как «Бавария» изменилась за последние 10 лет?

- В мой первый сезон мы даже не играли в Лиге Чемпионов, был только Кубок УЕФА. Тогда «Бавария» уже была великой, но сейчас клуб поднялся еще выше. Я очень рад тому, чего мы достигли за эти годы. Я помог команде подняться туда, где она сейчас находится. Разумеется, и «Бавария» оказала влияние и на мое развитие как игрока. Связь между мной и клубом - это нечто особенное.

- Когда ты заметил, что эта связь – нечто особенное?

- Очень быстро. Через 2 или 3 месяца. Уже с самого начала было видно, что мы подходим друг другу.

- Ты ведь сразу стал любимцем публики.

- Мне всегда были важны болельщики. «Бавария» - это большая семья, и болельщики тоже часть этой семьи. Они радуются, когда радуемся мы. Они грустят, когда грустим мы. На тренировки постоянно приходит очень много людей, причем многие приезжают даже за час до того, как мы выходим на поле. Они преодолевают десятки, сотни километров просто чтобы посмотреть на нас. Поэтому и нам очень важно находить для них 10-15 минут. На автографы, на фотографии. Тогда и домой они уедут счастливыми.

- Тебе не хватает всего 7 игр, чтобы обойти Хасана Салихамиджича и стать рекордсменом среди легионеров по количеству игр, проведенных за клуб? Что это значит для тебя?

- Я очень рад, что сыграл столько матчей за «Баварию». Но я хочу играть еще больше и выигрывать новые титулы. Трудно поверить, что я теперь самый возрастной игрок в раздевалке, что я один из игроков с наибольшим количеством титулов в истории клуба. Это как во сне.

- Еще 12 игр в Бундеслиге, и ты обойдешь Ули Хёнесса...

- Всего 12? Наверное, мне нужно поговорить с тренером, позволит ли он мне провести эти 12 игр. Но если это случится, то я зайду в офис к Ули и скажу: «Мне очень жаль, мой друг... (улыбается). А если серьезно, то это круто!

- Тебя уже ставят в один ряд с Францем Беккенбауэром, Лотаром Маттеусом, Филиппом Ламом, Бастианом Швайнштайгером... Каково это чувствовать себя легендой «Баварии»?

- Я очень рад этому. В особенности, что такой чести удостоили иностранца. Хотя я себя тут уже ощущаю немцем. Моя ментальность и ментальность моей семьи уже немецкие. Мы действительно пустили здесь корни.