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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бохум играл по схеме киевского Динамо»

Хавбек «Шахтера» рассказал о подготовке «горняков» к новому сезону

  • 07.07.2017 07:35
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ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко поделился мыслями о сборе в Германии.

– Тарас, предсезонная подготовка подходит к концу. Какие впечатления?
– Сбор проводим отлично! Почти все время работаем в двухразовом режиме, сыграли уже четыре матча. Тренерский штаб делает все для того, чтобы мы не только качественно занимались, но и должным образом восстанавливались. Именно поэтому в последние дни Паулу Фонсека немного сократил длительность сессий. Все футболисты получают одинаковую нагрузку, в спаррингах проводят на поле примерно равное количество времени. Наша подготовка полностью сбалансирована.

– Что можешь сказать о соперниках «Шахтера» на сборе?
– Хорошие команды уровня Премьер-лиги. Я бы даже сказал, на данный момент оптимальные, потому что в ведущих чемпионатах Европы сборы у клубов только начинаются, некоторые еще в отпуске. Так что непросто найти спарринг-партнеров уровня Лиги чемпионов или Лиги Европы. Но, хочу отметить, что соперники, с которыми мы уже сыграли здесь, достойны первой шестерки чемпионата Украины. Практически все матчи проходят по одному сценарию: мы больше владеем мячом, а противник действует на контратаках. Разве что исключением стала встреча с «Бохумом». Немцы отлично прессинговали и играли по схеме, которой в прошлом сезоне пользовалось киевское «Динамо», – в пять защитников.

– На чем сделаны акценты в подготовке сейчас?
– Почти все время работаем с мячом, стараемся выполнять главные требования тренерского штаба: в спаррингах демонстрировать быстрый, агрессивный футбол с моментальным прессингом после потери. Конечно, немного устали, уже соскучились за семьями, но осталось потерпеть всего пару дней. Нужно хорошо провести заключительный матч и в прекрасном настроении возвращаться в Киев готовиться к Суперкубку.

Источник — ФК Шахтер

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