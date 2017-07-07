Динамо в Австрии: первый выходной и приезд Мораеса

Посреди второй недели пребывания на тренировочном сборе в Австрии игроки киевского «Динамо» наконец получили первый выходной.

Напомним, ему предшествовали два игровых дня, в течение которых утром команда тренировалась, а вечером проводила спарринги. Во вторник динамовцы одержали победу над азербайджанской «Габалой» (2:1), а в среду – над румынским «Университатя Крайова» (2:0).

Четверг был полностью посвящен восстановлению после насыщенных тренировочных и игровых дней. Днем желающие получили возможность съездить в Инсбрук, а вечером для команды был организован ужин в Зеефельде. Любители активного отдыха также поиграли в теннис и волейбол.

В послеобеденное время в расположение «бело-синих» прибыл Жуниор Мораес, который после завершения аренды в китайском «Тяньцзинь Цюаньцзянь» успел слетать на несколько дней в Бразилию и побыть с женой, сыном, а также дочерью, которая родилась в прошлом месяце.

Уже на завтра в расписании работы команды снова значатся две тренировки, после чего «бело-синих» ожидают еще два игровых дня, в течение которых они встретятся с «Ваккером» из Инсбрука и пражской «Спартой».