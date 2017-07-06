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Ювентус предожил Фиорентине 42 млн евро за Бернардески

Ожидается, что «фиалки» ответсят отказом

  • 06.07.2017 23:44
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Getty Images. Федерико Бернардески
© Getty Images. Федерико Бернардески

«Ювентус» начал переговоры с «Фиорентиной» по трансферу нападающего Федерико Бернардески. Сообщается, что первое предложение в размере 40 миллионов евро (и еще 2 в виде бонусов) будет отклонено.

«Фиалки» готовы отпустить своего футболиста за 40 миллионов при условии, что бонусная часть возрастет до 10 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» согласовал условия личного контракта с Бернардески, зарплата которого может составить 4 млн евро без учета бонусов.

В минувшем сезоне Бернардески сыграл в чемпионате Италии 32 матча, став автором 11 голов и 4 голевых передач.

Источник — Sky Sport Italia

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