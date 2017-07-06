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Аркес БЛАСКО: «Наші погляди на футбол із Серхіо Наварро співпадають»

Новачок «Карпат» – про себе та враження від нової команди

  • 06.07.2017 23:23
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ФК Карпаты. Марио Аркес Бласко
© ФК Карпаты. Марио Аркес Бласко

Новачок «Карпат» Маріо Аркес Бласко розповів про себе та поділився першими враженнями від нової команди.

– Маріо, не так багато іспанців у розквіті футбольної кар’єри їдуть в Україну. Яка причина таких змін?
– Я задоволений своїм рішення і вибором нової команди. Зараз переді мною ще один виклик. На мене тільки чекає знайомство з українським чемпіонатом, але я готовий і сподіваюся, що зможу бути максимально корисним для «Карпат».

– Чи довго ти роздумував над пропозицією зі Львова?
– У мене багато очікувань і сподівань. Я розумію, що тут свою культура і свій стиль життя. Але я довго не вагався і фактично одразу погодився.

– Особливо, якщо враховувати, що «Карпати» очолює іспанський тренер...
– Це один з ключових моментів, який допоміг мені прийняти однозначне рішення. Ще один аргумент – амбіційні наміри клубу.

– Що ти знав про Україну перед тим, як підписати контракт із «зелено-білими»?
– Це країна, яка розвивається і тут чимало красивих міст. Переконаний, що з часом ще краще познайомлюся з місцевими звичаями.

– Ти вже не перший іспанець в історії «Карпат». Знаєш своїх земляків-попередників?
– Мені відомо, що тут грав Лукас Перес. Однак особисто цього футболіста я не знаю.

– Ти народився в Аліканте – місті, куди їдуть тисячі туристів у пошуках тепла, моря і сонця. У Львові ж нікого не здивуєш холодом чи дощем...
– О, це ще один своєрідний виклик. В Аліканте зараз спека – понад 30 градусів тепла. Сподіваюся, що у Львові температура не доходитиме до мінус 30 (посміхається). Хоча я готовий до цього.

– На зборах у Польщі ти переважно діяв у зоні опорного півзахисника. Це твоя рідна позиція чи ти можеш виконувати інші функції на полі?
– Мені до вподоби грати саме в опорній зоні і навіть допомагати команді при обороні власних воріт. Хоча при потребі я можу взяти участь у розвитку атаки. Футболіст повинен бути різноплановим і готовим у будь-який момент зіграти з користю.

– У «Валенсії» ти знаходився «під основою». Потрапляв у заявку головної команди на матч, але так і не дебютував за цю команду у Прімері. Це поки головний епізод твоєї кар’єри?
– Той період є дуже важливим для мене. У «Валенсії» я зростав, як футболіст високого рівня. Я відчував прогрес, провів два передсезонні збори з першою командою, підписав контракт з клубом. Однак склалося так, що до основи пробитися не зміг.

– В елітному іспанському дивізіоні тобі вдалося дебютувати вже у футболці «Ельче». Чим тобі запам’ятався той матч проти «Атлетіко» на «Вісенте Кальдерон»?
– Це один із найщасливіших моментів мого життя. Я відчув тоді, чого саме хочу у житті, куди потрібно прагнути. На даний момент це вершина моєї кар’єри. Хотів би зростати, як футболіст і досягти вищого.

– Твій дебют відбувся завдяки відомому іспанському тренеру Франу Ескрібі. Нині він тренує «Вільярреал», де свого часу керівником Академії працював Серхіо Наварро.
– Я не перетинався із нинішнім наставником «Карпат» в Іспанії, хоча вже зараз після знайомства з тренером я зрозумів, що наші погляди на футбол співпадають. Я розумію його вимоги, бачення гри.

– Як прийняв тебе колектив і чи допомагає тобі присутність у «Карпатах» іспаномовного Федеріко Перейри?
– Мені також допомагають і україномовні гравці. Завдяки такому хорошому прийому я почуваюся досить комфортно, тому щиро дякую своїм новим одноклубникам.

– Якими є сильні якості Маріо Аркеса?
– Мені вдається тримати баланс між захистом і нападом. Для футболіста, що грає на моїй позиції є важливим вміння виконати перший пас, розпочати атаку. Намагаюся у цьому компоненті додавати і загалом зростати, як футболіст.

Источник — ФК Карпаты

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