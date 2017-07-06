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У вратаря Вулверхэмптона обнаружили лейкемию

Клуб обещает оказывать Карлу Икеме и его семье максимальную поддержку.

  • 06.07.2017 22:55
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Getty Images. Карл Икеме
© Getty Images. Карл Икеме

У вратаря «Вулверхэмптона» Карла Икеме обнаружена острая лейкемия.

Во время предсезонных тестов врачи выявили у 31-летнего футболиста сборной Нигерии «аномальные анализы крови», дальнейшая проверка подтвердила, что у игрока лейкемия.

Икеме является воспитанником «Вулверхэмптона» и начал в нем профессиональную карьеру в 2003 году. Впоследствии он неоднократно уходил в аренду в другие клубы, а в основе «волков» закрепился в сезоне-2012/13. В составе сборной Нигерии он провел 9 матчей, включая три игры отборочного турнира ЧМ-2018.

Английский клуб обещает оказывать Карлу Икеме и его семье максимальную поддержку.

Источник — ФК Вулверхэмптон

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