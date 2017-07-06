ОЩИПКО: «Ще вчора я хотів піти з футболу, а сьогодні підійшов Шахтарю»

Екс-захисник збірної України Ігор Ощипко розповів про те, як став гравцем «Шахтаря».

– Як вийшло, що хлопець з Франківщини розпочав кар’єру в російській команді «Мострансгаз»?

– Я займався в київському УФК і після 11-го класу тренер взяв п’ятьох футболістів в «Мострансгаз», де він став помічником головного тренера. Тому деякий час пограв там, але недовго – треба було приймати російське громадянство, щоб не бути легіонером. Цього робити я не захотів. Там нам і заплатили нормально, але той тренер пішов з команди. І ми всі також повернулися в Україну.

– Після цього якийсь час не мали команди, але опинилися одразу в «Шахтарі». Як так вийшло?

– Півроку я грав у чемпіонаті області. Тоді до мене подзвонив товариш і запропонував поїхати на перегляд у «Шахтар». Після Росії я вже нічого не хотів і відмовився. Який «Шахтар»? Я ж на області граю. Але він поговорив з моїм батьком, а той мені порадив: «Ти нічого не втрачаєш. Поїдь, хоч подивися, що там». Батько таки вмовив, і ми поїхали. Мене взяли в «Шахтар», а товариша – ні.

– Як відбувався цей процес?

– Приїжджаєш в клуб на збори, проходиш тренувальний процес, здаєш тести. На підставі цього тренери й приймають рішення. Я потрапив у «Шахтар-2», який виступав у Першій лізі. Там все виходило. Покійний Прокопенко підійшов до мене і каже: «Ну що? Будемо підписувати». В мене руки мокрі, я в шоці. Ще вчора я хотів піти з футболу, а сьогодні підійшов «Шахтарю».

– Ви часто їздили на збори з першою командою. Чому так і не вдалося закріпитися?

– Цікаво, що з моїм ростом (1.73) Луческу ставив мене в центр захисту і я нормально виглядав у більшості матчів. Біда в тому, що я зробив помилку в одній грі на зборах. Як зараз пам’ятаю, грали з «Грассхоппером». Я віддавав поперечну передачу, її перехопили, зробили ще два паси й забили гол. Вже скільки років минуло, а ця помилка все ще перед очима. Якраз ця дія і стала причиною того, що я не залишився в команді. Ціна помилки дуже висока, тому в першу команду потрапити не так просто. Двоє людей, які залишилися в «Шахтарі», пройшовши другу і третю команди, – це Чигринський і Ракицький.