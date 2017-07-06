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Ман Юнайтед удалил фото из Твиттера с потолстевшим Мхитаряном

Пользователи соцсетей «затролили» полузащитника

  • 06.07.2017 21:36
  • 3011 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Генрих Мхитарян
© Getty Images. Генрих Мхитарян

«Манчестер Юнайтед» опубликовал в Твиттере фотографию Генриха Мхитаряна в новой форме манкунианцев.

После нескольких комментариев с шутками о выступающем животе полузащитника, твит был удален. Но бдительные пользователи успели сделать скриншот.

Напомним, Мхитарян перешел в «Ман Юнайтед» летом прошлого года. На его счету 41 матч, 11 голов и 5 голевых передач за «красных дьяволов».

Источник — Twitter

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