ОФИЦИАЛЬНО: Василий Прийма подписал контракт с Зарей

Украинский защитник Василий Прийма, который несколько дней назад к команде присоединился к «Заре» на сборе в Словении, подписал полноценный контракт с луганчанами. Детали соглашения не разглашаются.

Василий Прийма хорошо известен украинскому болельщику по выступлениям за донецкий «Металлург» в расположении которого находился с 2008 по 2015 годы.



В сезоне 2015/2016 перешел в итальянский Торино, но там не закрепился и находился в аренде в другом итальянском клубе – «Фрозиноне».