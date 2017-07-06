UA:Перший не будет транслировать матчи Украинской Премьер лиги

Общественный канал «UA:Перший» отказался от идеи транслировать матчи УПЛ в этом сезоне.



Это связано с тем, что Премьер-лиге не удалось создать единый телепул. УПЛ уже уведомила клубы, что они должны распоряжаться своими телеправами самостоятельно.



Ранее планировалось, что после создания единого телепула «UA:Перший» будет показывать домашние матчи «Динамо», «Карпат», «Зари», «Олимпика», «Вереса» и «Звезды». Игры остальных клубов транслировали бы каналы «Футбол 1/2». Оба транслятора были готовы заплатить по 75 млн грн за такие пакеты.



УПЛ подписала с ФФУ договор о передаче телеправ, но из-за юридической коллизии не смогла заставить все клубы передать ей телеправа. В частности, категорически отказалось это делать «Динамо».



Таким образом, домашние матчи «Динамо», «Карпат» и «Зари» в следующем сезоне будут транслировать каналы «2+2» и УНИАН. Какие именно клубы окажутся на каналах «Футбол 1/2» – пока неизвестно.