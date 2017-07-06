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UA:Перший не будет транслировать матчи Украинской Премьер лиги

УПЛ уведомила клубы, что они должны распоряжаться своими телеправами самостоятельно

  • 06.07.2017 20:53
  • 697 просмотров
  • 5 комментария
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UA:Перший не будет транслировать матчи Украинской Премьер лиги

Общественный канал «UA:Перший» отказался от идеи транслировать матчи УПЛ в этом сезоне.

Это связано с тем, что Премьер-лиге не удалось создать единый телепул. УПЛ уже уведомила клубы, что они должны распоряжаться своими телеправами самостоятельно.

Ранее планировалось, что после создания единого телепула «UA:Перший» будет показывать домашние матчи «Динамо», «Карпат», «Зари», «Олимпика», «Вереса» и «Звезды». Игры остальных клубов транслировали бы каналы «Футбол 1/2». Оба транслятора были готовы заплатить по 75 млн грн за такие пакеты.

УПЛ подписала с ФФУ договор о передаче телеправ, но из-за юридической коллизии не смогла заставить все клубы передать ей телеправа. В частности, категорически отказалось это делать «Динамо».

Таким образом, домашние матчи «Динамо», «Карпат» и «Зари» в следующем сезоне будут транслировать каналы «2+2» и УНИАН. Какие именно клубы окажутся на каналах «Футбол 1/2» – пока неизвестно.

Источник — Трибуна

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Комментарии
    Гордон Шамвей
      Гордон Шамвей, 06.07.2017 21:01
    +1
    ура небудет теперь 320 на 240 в 4 на 3
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 06.07.2017 21:09
    0
    Кто-то говорил об улучшении нашего футбольного хозяйства? А-у-у! И кто-то уши развесил в ожидании захватывающих футбольных поединков в 3D.... Пора возрождать газету Команда и читать отчеты на следующий день. Может мы не той дорогой в Европу идем? Пора уже нашего Сусанина спросить....
    Ссылка
    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 06.07.2017 21:09
    -1
    Гордон Шамвей, 06.07.2017 21:01
    ура небудет теперь 320 на 240 в 4 на 3
    так 2+2 транслирует в 4:3
    Ссылка
    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 06.07.2017 21:10
    +1
    Владимир Копяк, 06.07.2017 21:09
    Кто-то говорил об улучшении нашего футбольного хозяйства? А-у-у! И кто-то уши развесил в ожидании захватывающих футбольных поединков в 3D.... Пора возрождать газету Команда и читать отчеты на следующий день. Может мы не той дорогой в Европу идем? Пора уже нашего Сусанина спросить....
    Все хотят смотреть в супер качестве и при этом бесплатно!
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    Lemieux
    online
      Lemieux, 06.07.2017 21:19
    0
    Vadim Kuzmenko, 06.07.2017 21:09
    Гордон Шамвей, 06.07.2017 21:01
    ура небудет теперь 320 на 240 в 4 на 3

    так 2+2 транслирует в 4:3
    2+2 уже перешел на формат 16:9.
    Ссылка
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