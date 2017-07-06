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ФОТО ДНЯ: Милевский вернулся в динамовскую семью

Бывший игрок сборной Украины подписал контракт с клубом «Динамо-Брест» из Беларуси

  • 06.07.2017 20:30
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Метки
ФК Динамо-Брест. Артем Милевский
© ФК Динамо-Брест. Артем Милевский

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский, который сегодня подписал контракт с клубом «Динамо-Брест» из Беларуси, поделился в соцсетях фотографией с официальной церемонии представления футболиста.

«Вернулся в Динамовскую семью. Наши флаги сине-белые», – написал Милевский в инстаграм.

Источник — Instagram

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